Assolto per infermità il 38enne che tentò di violentare una passeggera sul treno

Era il 25 aprile del 2023 quando a bordo del treno Frecciarossa 8830, in viaggio da Foggia-Bologna, scatta l'allarme per una tentata violenza ai danni di una passeggera nella tratta riminese. La vittima è una 28enne che stava uscendo dal bagno della carrozza quando è stata bloccata improvvisamente da un uomo. L'aggressore, un 38enne originario di Palermo, le aveva afferrato con forza l'avambraccio nel tentativo di trascinarla all'interno del vano. Nonostante il forte spavento, la giovane era riuscita a divincolarsi dalla presa e a guadagnare il proprio posto a sedere. L'uomo, però, l'aveva inseguita fin lì, posizionandosi alle sue spalle e mormorando frasi incomprensibili. Soltanto le urla della 28enne e il tempestivo intervento degli altri viaggiatori a bordo aveva evitato il peggio, consentendo alla Polizia Ferroviaria di bloccare l'uomo.

A distanza di tre anni e mezzo dal fatto, il processo a carico del 38enne palermitano si è concluso davanti al tribunale collegiale di Rimini. Accogliendo le richieste della difesa, rappresentata dall'avvocato Alessandro Coppa, e sulla base della perizia psichiatrica acquisita agli atti, i giudici hanno assolto il 38enne per totale infermità di mente al momento del fatto. Per l'uomo è stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata all'interno di una comunità terapeutica.