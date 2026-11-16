Infortuni e malattie sul lavoro. Dal rapporto INCA CGIL dati ancora preoccupanti

E' stato pubblicato l’Osservatorio Permanente CGIL e INCA Emilia-Romagna, con l’analisi dei dati INAIL di gennaio-settembre 2026. In Regione prosegue il peggioramento e a Rimini crescono infortuni, malattie professionali e infortuni mortali.

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La sintesi a cura della CGIL:

Nei primi nove mesi del 2026 sono stati denunciati in regione 67 infortuni con esito mortale (rispetto ai 66 dello stesso periodo del 2025, +1,5%). Sono stati inoltre 60.070 gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-settembre (+7,1% sullo stesso periodo 2025, quando erano 56.103), con classe di età prevalente tra i 41 e i 65 anni (46,7%). Sono ancora i settori dell’industria e dei servizi quelli maggiormente coinvolti, con l’80,9% delle denunce. Spiccano le percentuali di incidenza nei settori delle costruzioni con il 7,0%, commercio e riparazione autoveicoli e trasporti/logistica che insieme rappresentano il 17,2% e sanità/assistenza sociale che da sola pesa il 10,0% sul totale degli infortuni nell’industria e nei servizi. Risulta ancora rilevante, e in crescita, il numero di denunce in cui non è possibile determinare il settore di appartenenza: 23,6%.

La situazione in provincia di Rimini nel periodo gennaio-settembre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025: 4.338 infortuni denunciati nei primi nove mesi | Nel territorio riminese si registra un aumento del 9,7% degli infortuni sul lavoro (3.953 nel 2025), superiore al +7,1% regionale; sono inoltre tre gli infortuni mortali da inizio anno. In generale la fascia di età dove si è concentrata la maggior parte degli infortuni è stata quella 41-65 anni (49,2%), seguita dalla fascia 15-40 anni (41,2%); va anche segnalato un aumento degli infortuni nella fascia 1-14 anni con 302 denunce contro le 257 del 2025. Cresce inoltre la quota degli infortuni in itinere, che passa dal 19,2% al 22,3% (in regione dal 15,4% al 16,4%). Nel periodo i settori che in provincia di Rimini contano il maggior numero di infortuni nell’ambito di industria e servizi sono quelli delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (14,4%), con denunce salite da 475 a 532, della sanità e assistenza sociale (11,9%), salite da 363 a 438, e del commercio all’ingrosso e al dettaglio/riparazione di autoveicoli (8,8%), con le costruzioni poco più indietro (7,0%).

Per quanto riguarda le malattie professionali il dato al 30 settembre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, conta 508 denunce in provincia di Rimini (425 nel 2025). Si tratta in questo caso di un aumento del 19,5%, in linea con il +19,1% regionale (6.977 denunce contro 5.858). Il 35,4% delle denunce di malattia professionale nel territorio riminese ha riguardato donne, essendo 180 su 508 (in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando le denunce da parte di donne erano state 133). Tra le patologie denunciate restano prevalenti quelle legate al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, che rappresentano il 69,3% del totale provinciale (69,5% in regione), seguite in forte crescita dalle malattie del sistema nervoso, che passano dall’8,0% al 13,0% dei casi (da 34 a 66 denunce).

Le considerazioni della Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco: “I dati dell’Osservatorio, aggiornati a settembre, confermano per Rimini una crisi della sicurezza nei luoghi di lavoro ormai strutturale. Gli infortuni crescono del 9,7%, le malattie professionali del 19,5%, con un balzo ancora più marcato delle patologie del sistema nervoso, che passano dall’8,0% al 13,0% dei casi. I tre infortuni mortali registrati da inizio anno sono un segnale che nessuno può permettersi di ignorare. Crescono anche gli infortuni in itinere e, nell’alloggio-ristorazione e nella sanità-assistenza, le denunce continuano ad aumentare: condizioni di lavoro complesse, che non vedono evidentemente un’adeguata attenzione da parte del mondo delle imprese. Una particolare attenzione va posta sul tema dell’amianto che nella nostra provincia continua a mietere vittime. La recente decisione della Cassazione sull’Eternit bis è uno schiaffo alle famiglie di Casale Monferrato: nuovo appello per una sessantina di vittime, prescrizione per altre 25. Dai 392 decessi contestati, il processo si riduce ancora. Il rischio è che la lotta all’amianto subisca una battuta d’arresto, mentre si continua a morire. Servono giustizia, ricerca e bonifiche. Chi si ammala oggi non può aspettare i tempi della prescrizione. Non arretriamo: la salute viene prima del profitto".

La salute e la sicurezza sono tra le ragioni dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre, insieme alla richiesta di salari più alti e contratti rinnovati, di più risorse per la sanità pubblica e di un fisco più giusto. "Chiediamo al Governo interventi urgenti: più investimenti nella prevenzione, nei controlli e nella tutela di chi lavora, rafforzamento dei servizi pubblici di prevenzione e controllo, leggi per una maggiore qualità negli appalti, investimenti adeguati nella sanità pubblica e per la non autosufficienza.”

CGIL Rimini rivolge un appello a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti, cittadine e cittadini: aderite allo sciopero generale di venerdì 20 novembre, che interesserà l’intera giornata di lavoro in tutti i settori pubblici e privati, compresi quelli in appalto e strumentali, nel rispetto della legge 146/90 e con la garanzia delle prestazioni indispensabili, e venite alla manifestazione provinciale, con appuntamento venerdì 20 novembre alle ore 9.30 davanti all’Arco d’Augusto di Rimini, da dove partirà il corteo fino a piazza Cavour, dove si terranno i comizi conclusivi. Per raggiungere Rimini sono organizzati pullman, con partenze tra le altre da Cattolica, Riccione, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e Villa Verucchio: prenotazioni allo 0541 779946 o RN.PRENOTAZIONE.BUS@ER.CGIL.IT.