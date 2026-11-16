"I maltrattamenti non sussistono", imprenditore assolto dopo le accuse della ex

La Procura di Rimini aveva chiesto per lui una condanna a tre anni di reclusione, ma il processo si è concluso con un’assoluzione piena perché "il fatto non sussiste". Si chiude così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un imprenditore edile di origine albanese, residente in Valconca, accusato di aver maltrattato la moglie.

La vicenda era scattata nella primavera del 2023 in seguito all'intervento dei carabinieri nell'abitazione della coppia per una violenta lite familiare. La donna aveva denunciato presunti comportamenti aggressivi e vessatori protratti tra gennaio e agosto dello stesso anno, riferendo episodi di minacce e violenze fisiche, tra cui un'aggressione al collo durante una festa e un successivo episodio a maggio a Cattolica, a seguito del quale era fuggita in strada per chiedere aiuto ai vicini.

In aula la difesa, sostenuta dall'avvocato Stefano Caroli, ha dimostrato che le accuse erano maturate all'interno di un contesto di forti tensioni coniugali e di coppia, con moglie e marito che nel frattempo hanno divorziato. Importanti per la decisione del Tribunale di Rimini anche le testimonianze dei tre figli, due minori e un maggiorenne, attualmente affidati al padre, che hanno smentito le aggressioni denunciate dalla madre. Con la pronuncia della sentenza si conclude il primo grado di giudizio, ma una volta lette le motivazioni l'uomo potrebbe presentare una controquerela per calunnia nei confronti dell'ex moglie.