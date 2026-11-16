Condivisione agenti e mezzi di Polizia locale: Riccione aderisce a piattaforma

La giunta comunale di Riccione ha approvato l’adesione alla nuova piattaforma digitale regionale pensata per facilitare lo scambio di risorse tra i corpi di Polizia locale. In occasione di grandi eventi, manifestazioni molto partecipate o particolari esigenze operative, poter contare sull’aiuto reciproco tra comandi è infatti prezioso per integrare le forze in campo e offrire un servizio ancora più puntuale ai cittadini. Finora questo tipo di collaborazione si basava soprattutto sui contatti diretti e informali tra i diversi territori, mentre ora entra in un sistema organizzato e accessibile a tutti gli enti aderenti.

Il sistema informatico della Regione Emilia-Romagna, denominato MARCoPolo-ER, nasce infatti con l’obiettivo di favorire la cooperazione tra gli enti locali attraverso lo scambio di risorse professionali e strumentali, supportare i comandi di Polizia locale in situazioni di carenza di personale, mezzi o competenze specifiche, e valorizzare le eccellenze territoriali promuovendo il lavoro in rete tra le diverse strutture.

L'accordo, che avrà validità fino al 30 giugno 2030, mette a disposizione degli enti aderenti una mappa regionale aggiornata in cui sono inseriti tutti i Comuni iscritti.

Il sistema prevede che un comando di Polizia locale inserisca la propria richiesta di supporto all’interno del portale e questa viene automaticamente notificata a tutti gli altri iscritti. Questo meccanismo di mutuo soccorso facilita e snellisce gli scambi, garantendo la massima tempestività di intervento. Si tratta di una collaborazione totalmente a costo zero per le pubbliche amministrazioni coinvolte, capace di ottimizzare le risorse umane e strumentali già esistenti senza comportare alcuna spesa per la gestione e il mantenimento del servizio.