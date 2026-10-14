La poetessa Isabella Leardini vince il Premio Strega Poesia Giovani

Prestigioso riconoscimento per la poetessa riccionese Isabella Leardini, che si è aggiudicata il Premio Strega Poesia Giovani. La sua opera "Maniere nere" (Mondadori) ha vinto la quarta edizione del premio, con 35 voti su 128 espressi da una giuria di studenti provenienti da circa trenta scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia. L'evento si è svolto ieri sera a Roma alla Casa dell'Architettura.

Significativo anche il risultato per il Premio Strega Poesia 2026 vinto da "Procne machine"(Einaudi) di Carmen Gallo. L’opera ha ottenuto 33 voti su 83 espressi dagli Amici della poesia, un corpo votante composto da oltre cento donne e uomini di cultura residenti in Italia e all’Estero e che comprende anche il Comitato scientifico del premio: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Melania G. Mazzucco, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta. Isabella Leardini, che era tra i finalisti, ha ottenuto 18 voti, precedendo Vincenzo Ostuni, 17 voti; Federico Italiano, 10 voti, Fabrizio Lombardo, 5 voti.

“Questo premio è per me particolarmente prezioso perché si lega a tutto il mio lavoro nel mondo dell’adolescenza, alla dimensione che porto avanti nella vita con i laboratori di poesia, di incontro e continuo ascolto della poesia nascente, di quella degli adolescenti – ha sottolineato Isabella Leardini –. Il fatto che siano stati proprio loro a cogliere e amare un libro come “Maniere nere”, che è un testo molto complesso e scuro con al centro la morte in tante forme, lo considero sempre di più la conferma che abbiamo di fronte a noi una generazione capace di grande profondità e di grande coraggio nel guardare anche le zone d’ombra della vita e delle nostri menti”. Il volume Maniere nere non è nuovo al pubblico riccionese: la raccolta era stata infatti presentata durante l’estate nell’ambito della rassegna culturale Senza Fine 2026 . “Con questo doppio riconoscimento al Premio Strega, Isabella Leardini si conferma una delle voci più autorevoli e capaci di tracciare le rotte della poesia italiana contemporanea – ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa –. Siamo profondamente orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che premia un talento straordinario legato a doppio filo alla nostra città. A lei vanno i complimenti più sinceri di tutta l'amministrazione e della città di Riccione, con la gratitudine per il costante impegno che dedica alla promozione della lettura e della scrittura nel nostro territorio”.

Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978. Dalla fine degli anni Novanta inizia a collaborare con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna. Nel 2002 è tra i vincitori del Premio Internazionale Eugenio Montale per la sezione inediti, la più giovane nella ventennale storia del premio. Nel 2003 alcune poesie escono con introduzione di Franco Loi sulle riviste L’immaginazione e Incroci. Il suo libro d’esordio, La coinquilina scalza, è uscito nel 2004 con prefazione di Milo De Angelis nella collana Niebo, da lui diretta per la Vita Felice. Ha pubblicato le raccolte di poesia come Una stagione d’aria (Donzelli, 2017), Maniere nere (Mondadori, 2025). Insegna Scrit­tura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da anni tiene work­shop e laboratori di poesia in tutta Ita­lia con il metodo da lei stes­sa ideato, oggetto del saggio Domare il drago (Mondadori, 2018). Dal 2022 dirige il Centro di Poesia Contempo­ranea dell’Università di Bologna; cura inoltre le collane di poesia dell’editore Vallecchi, per cui ha pubblicato l’anto­logia Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento (2023).

L'opera Maniere nere esce il 23 settembre 2025 per Lo Specchio Mondadori, è il terzo libro di poesia di Isabella Leardini, ha scritto Rosella Postorino sul numero di Sotto il Vulcano che nel 2024 ha anticipato l'uscita: "la maniera nera è una tecnica di incisione in cui il disegno sembra uscire dal buio: al pari delle sue poesie che trovano una lingua quasi medianica per dire il nodo oscuro della non-creazione - una rinuncia del corpo che diventa destino".