Gli ulivi e le fioriere di corso F.lli Cervi traslocano e vanno a scuola

Gli alberi del paese di Riccione trovano nuova casa a scuola. Dalle dirigenze del Liceo “Volta-Fellini” e dell’Istituto alberghiero “Savioli” era arrivata al comune la richiesta di trasferire tutte le fioriere e i sedici ulivi di Corso Fratelli Cervi negli spazi del polo scolastico. Richiesta che l'amministrazione ha accolto e così l’intera dotazione verde e i relativi arredi vengono così ricollocati nel piazzale condiviso dai due plessi scolastici, in corrispondenza dell’ingresso su Viale Reggio Emilia.

La ricollocazione delle fioriere creerà una barriera vegetale per prevenire l’ingresso e la sosta indebita dei veicoli a motore. In una prima fase si sta procedendo al posizionamento dei primi otto ulivi dismessi nella fase iniziale del cantiere di riqualificazione. Successivamente, con l’avvio della seconda tranche di lavori sul corso, si darà corso al secondo intervento di ricollocazione.

“Abbiamo accolto con grande favore la sollecitazione arrivata dalle dirigenze scolastiche - dichiara l’assessore alla Rigenerazione urbana e all’ambiente Christian Andruccioli -. I lavori di ricollocamento sono in corso e permettono di dare nuova vita a un importante patrimonio pubblico, evitando che gli arredi finiscano nei depositi. In questo modo verrà abbellita e resa più sicura l’area del cortile, ombreggiata e decorosa per gli studenti e il personale, ottimizzando peraltro il verde di corso Fratelli Cervi, dove nell’ambito del progetto di riqualificazione saranno inseriti nuovi alberi e spazi verdi dedicati.”

“Sarà uno spazio riqualificato per tutto il polo scolastico - afferma dal liceo ‘Volta-Fellini’ Simona Andruccioli, collaboratrice del dirigente scolastico -. Un intervento che trasforma quello che prima era solo un parcheggio in un’area non solo bella esteticamente, in cui condividere momenti di socializzazione nella pausa pranzo di studenti e docenti, ma anche dal valore educativo di avvicinamento e sensibilizzazione al verde. Saranno infatti gli studenti stessi a prendersi cura in prima persona degli ulivi e delle aiuole, occupandosi dell’innaffiatura e della manutenzione periodica”.

Soddisfazione condivisa anche sul fronte dell’Istituto alberghiero ‘Savioli’. La docente Silvia Pratelli, in rappresentanza dello staff della dirigenza scolastica, sottolinea come “finalmente l’area finora utilizzata come parcheggio diventi un punto di incontro e socializzazione per gli studenti di entrambi i plessi. La piantumazione e il posizionamento del nuovo verde costituiscono un segnale tangibile di attenzione verso il benessere della comunità scolastica e la vivibilità degli spazi comuni”.