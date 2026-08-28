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sabato 29 agosto

Concerto al santuario delle Grazie per i 25 anni della Corale di Rivabella

In foto: La corale Nostra Signora di Fatima
La corale Nostra Signora di Fatima
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Redazione
   
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Nella cornice del Santuario di S. Maria delle Grazie a Covignano di Rimini, si svolgerà sabato 29 agosto alle 21, un concerto in occasione del venticinquesimo di
fondazione della Corale Nostra Signora di Fatima di Rivabella.

Per la nostra corale - spiega Loris Tamburini, Direttore dalla prima ora della corale stessa - è una data importante e ricca di significato dove il percorso fino ad ora fatto si fonde con le prospettive future”.
Compito di una corale non è semplicemente proporre dei brani, bensì, in primo luogo, trasmettere emozioni. “Nella direzione di un coro spesso - continua il Maestro - si vive il rischio di mettere la tecnica al primo posto. Ovviamente sono convinto che questa sia importantissima, tuttavia c’è un valore intrinseco da non sottovalutare in ogni corista, un valore profondamente umano ed essenziale: l’emozione, motore di tutto. Solo quando un corista è emozionato sa trasmettere emozioni. Ovvio che ogni brano ha le sue prerogative, ma occorre sceglierli in base ai coristi. Sono convinto che alla perfezione di esecuzione non corrispondono le note dei brani ma i suoi colori. Dietro alle quinte di una esecuzione non c’è solo un brano, ma una storia, dei volti, delle persone, tutti ingredienti da plasmare.”
Il concerto sarà introdotto da un brano di benvenuto proposto dal Coro del santuario.

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