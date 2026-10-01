Chiesa gremita alla Collegiata per l'ultimo saluto a Tiziano Scarpellini

Sono stati in tanti nel pomeriggio di giovedì a voler dare l'ultimo saluto a Tiziano Scarpellini, a lungo segretario del sindacato di Polizia Sap di Rimini, ex pugile e maestro di box. Per gli amici era "Siluro", soprannome conquistato sul ring. Il funerale si è tenuto alla chiesa della Collegiata di Santarcangelo, che non è riuscita a contenere familiari, amici ed ex colleghi poliziotti del 63enne, spentosi nella notte tra lunedì e martedì a causa di una malattia.

Alla celebrazione, tra gli altri, hanno partecipato il questore Ivo Morelli, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ma anche l'ex campione di pugilato Loris Stecca. All'uscita del feretro i poliziotti in divisa gli hanno reso omaggio con il saluto militare. Presente anche una pattuglia in moto.