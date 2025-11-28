grazie a un crowdfunding
Chiesa di San Lorenzo Monte. Dopo i primi restauri inaugurato il nuovo portale
Il complesso parrocchiale di San Lorenzo Monte è chiuso dal 2004. La Parrocchia e la Diocesi, insieme a un gruppo di lavoro di cui fanno parte adArte srl e Studio A, in accordo con la Soprintendenza, hanno restaurato la facciata della chiesa e ripristinato la copertura aderendo ad un bando regionale destinato all’architettura rurale che ha veicolato dei fondi PNRR. Ora, grazie a un crowdfunding da 15mila euro sostenuto anche da Banca Malatestiana, è stata realizzata una porta monumentale in metallo sulla scala di accesso. Il portale è stato ideato pensando alla poesia “X agosto” di Pascoli, allo sciame meteorico delle Perseidi (la notte di San Lorenzo) ed al simbolismo del martirio del Santo.
