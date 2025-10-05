  
Indietro
menu
menu

insolita presenza

Cervo sul lungomare tra Bellaria e Cesenatico, diversi gli avvistamenti

In foto: dal video diffuso su Facebook
dal video diffuso su Facebook
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 5 Ott 2025 16:21 ~ ultimo agg. 16:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha suscitato curiosità, ma anche preoccupazione per la possibilità che sia in difficoltà dopo essersi smarrito, la presenza di un cervo in questi giorni tra Bellaria Igea Marina, Gatteo e Cesenatico. L'animale è stato ripreso in diversi video mentre si muove sul lungomare. 

Altre notizie
un rendering
con nuovi percorsi litoranei

A Misano approvato il restauro della Ex Colonia Piacenza, la palazzina di Delon
di Redazione
dal comitato Sinistra del Porto
miglioramento dal pomeriggio

Pioggia, vento e mareggiate. Al porto di Rimini l'acqua invade le banchine
di Redazione
dalla pagina Facebook del Rally Legend
Fermato un giovane italiano

Follia al Rally di San Marino. Getta petardi contro il pubblico, otto feriti
di Redazione
l'ospedale nel 1910
il programma

150 anni dell'ospedale di Santarcangelo. Un evento pubblico e una inaugurazione
di Redazione
teatro Pazzini
il cartellone

La nuova stagione del teatro Pazzini di Verucchio. Prosa, comicità e musica
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO