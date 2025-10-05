insolita presenza
Cervo sul lungomare tra Bellaria e Cesenatico, diversi gli avvistamenti
In foto: dal video diffuso su Facebook
di Redazione
1 min
Dom 5 Ott 2025 16:21 ~ ultimo agg. 16:27
Ha suscitato curiosità, ma anche preoccupazione per la possibilità che sia in difficoltà dopo essersi smarrito, la presenza di un cervo in questi giorni tra Bellaria Igea Marina, Gatteo e Cesenatico. L'animale è stato ripreso in diversi video mentre si muove sul lungomare.
