'Interruzione dei programmi'. Il monoscopio di Eron per la pace a Gaza

Ha debuttato oggi a Rimini “Interruzione dei programmi”, opera dell'artista riminese Eron proiettata sul palazzo del Fulgor. A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con il Comune di Rimini, per lanciare un appello alla pace e a donare alle associazioni impegnate a favore del popolo palestinese.

Sullo schermo è visibile un QR Code che reindirizza a una pagina web dedicata all’iniziativa dove si possono trovare i link diretti per sostenere le associazioni locali impegnate nell'emergenza umanitaria a Gaza: EducAid e Rimini con Gaza. Il progetto richiama l’articolo 11 della Costituzione Italiana per cui “L’Italia ripudia la guerra. Con l'arte di Eron - dicono i promotori - vogliamo scuotere le coscienze e trasformare la sensibilità in azione concreta".