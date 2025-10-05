CALCIO SERIE D
San Marino Calcio-Atletico Ascoli 0-3
In foto: San Marino-Atletico
di Icaro Sport
1 min
Dom 5 Ott 2025 19:52 ~ ultimo agg. 20:01
SAN MARINO-ATLETICO ASCOLI 0-3
IL TABELLINO
SAN MARINO CALCIO: Meli, Stickler (19’st Provazza), Lecchi, Tosi (29’st Shiba), Ale, Pericolini, Useini, Gulinatti (39’st Merlonghi), Babbi (19’st Giacomini), Visconti, Florescu (1’st Gasperoni). A disp. Di Ghionno, Maimone, Golfarelli, D’Antona.
All. Malgrati
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Coppola (23’st Belloni), Vechiarello (45’st Camilloni), Sbrissa, Sardo (32’st Antoniazzi); Minicucci (17’st Muro), Maio (40’st Didio). A disp. Galbiati, Feltrin, Oddi, Carbone. All. Seccardini
ARBITRO: Giovanni Curcio (Siena)
RETI: 27’pt Nonni, 41’st Vechiarello, 45’st Didio
AMMONITI:: Ale e Gulinatti (SM), Sardo, Maio, Vechiarello, Didio (A)
