Rivazzurra, una denuncia e un arresto per il gioco delle tre campanelle

Nella serata di lunedì 21 luglio,una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria ha arrestato una persona a Rivazzurra, per furto e gioco d'azzardo. L'intervento è scattato sui viali delle Regine, dove gli agenti si sono imbattuti in alcuni ‘pallinari’ che stavano proponendo il gioco delle tre palline a diversi turisti. Durante l'operazione è stato fermato uno degli organizzatori, trovato in possesso di due banconote da 50 euro, mentre gli altri partecipanti si sono dati alla fuga.Sul posto si è presentata poi una persona che rivendicava la restituzione del proprio denaro, sostenendo di essere stata derubata. Secondo la ricostruzione, la vittima si era fermata a osservare il gioco quando uno degli organizzatori gli avrebbe sottratto le banconote dal portafogli, intimandogli che per assistere era obbligatorio puntare.L'uomo arrestato è accusato dei reati di “furto con destrezza” e “organizzazione di gioco d'azzardo in concorso”. Dopo aver trascorso la notte al Comando, questa mattina il giudice del Tribunale di Rimini ne ha convalidato l'arresto. In attesa dell'udienza l'uomo è stato messo in libertà con divieto di dimora in provincia di Rimini. Il denaro sequestrato è stato restituito all'avente diritto.