lo spavento dei testimoni

Lite di coppia fuori dal tribunale, intervengono militari del 7° Vega e polizia

In foto: i militari dell'Esercito in servizio in tribunale a Rimini
i militari dell'Esercito in servizio in tribunale a Rimini
di Lamberto Abbati   
Gio 11 Dic 2025 19:42 ~ ultimo agg. 20:09
Tempo di lettura 2 min
Due fidanzati hanno iniziato a litigare all'interno della loro auto in sosta nel parcheggio davanti al tribunale di Rimini e, secondo alcuni testimoni, lui avrebbe aggredito fisicamente la compagna colpendola al volto con uno schiaffo. Una scena che ha allarmato i clienti seduti ai tavolini del bar antistante al palazzo di Giustizia, corsi all'interno del tribunale per avvertire i militari dell'Esercito che prestano servizio nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. 

Protagonisti della dell'animata lite un uomo di 51 anni e una donna di 40, entrambi di Faenza, arrivati a Rimini per accompagnare un amico in tribunale per partecipare ad un'udienza. I fidanzati, rimasti in auto, avrebbero iniziato a discutere per motivi (pare) di gelosia, quando all'improvviso lui le avrebbe mollato un ceffone in faccia, facendo allarmare i clienti del bar. All'arrivo dei militari dell'Esercito del 7° Vega, la donna è apparsa scossa, anche se ha cercato subito di ridimensionare l'accaduto, parlando sì di una lite ma smentendo in maniera categorica l'aggressione fisica.

Nel giro di poco sono arrivate anche le Volanti della polizia di Stato, che hanno preso in mano la situazione per ricostruire l’accaduto. Anche a loro la 40enne ha fornito la stessa versione: si sarebbe trattato di una discussione accesa, rimasta tale però. Nessuno schiaffone da parte del fidanzato, che a detta della donna non è mai stato violento. Gli agenti hanno comunque verificato che non presentasse segni evidenti di percosse e, dopo aver ascoltato entrambi, hanno concluso gli accertamenti sul posto facendo ritorno in questura. 

