Sicurezza urbana
Cattolica: in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza
In foto: Ass.ra Gabellini e Comandante Gasparotto
di Redazione
Gio 11 Dic 2025
Il Comune di Cattolica ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo dei transiti e di videosorveglianza sul territorio cittadino. L’investimento complessivo è di 250 mila euro, di cui 175 mila euro finanziati dal Ministero e 75 mila euro a carico del Comune di Cattolica. Il progetto prevede l’installazione di nuove telecamere in tre aree strategiche della città: nell'area sud, su via Irma Bandiera e via Garibaldi; nell' area Nord su via Emilia Romagna e su via Torconca e nell'area Ovest su via Toscanini e Largo Strauss. Il nuovo sistema sarà gestito dal Comando della Polizia Locale di Cattolica e dai servizi digitali dell'ente e sarà interoperabile con altre forze dell'ordine. Per il controllo targhe e transiti i dispositivi saranno collegati alla Rete Interforze del Ministero dell’Interno, garantendo un immediato scambio di dati con le autorità competenti; con possibilità di estendere il sistema anche ad altre forze dell'ordine.
