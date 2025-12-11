Cattolica: in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

Il Comune di Cattolica ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo dei transiti e di videosorveglianza sul territorio cittadino. L’investimento complessivo è di 250 mila euro, di cui 175 mila euro finanziati dal Ministero e 75 mila euro a carico del Comune di Cattolica. Il progetto prevede l’installazione di nuove telecamere in tre aree strategiche della città: nell'area sud, su via Irma Bandiera e via Garibaldi; nell' area Nord su via Emilia Romagna e su via Torconca e nell'area Ovest su via Toscanini e Largo Strauss. Il nuovo sistema sarà gestito dal Comando della Polizia Locale di Cattolica e dai servizi digitali dell'ente e sarà interoperabile con altre forze dell'ordine. Per il controllo targhe e transiti i dispositivi saranno collegati alla Rete Interforze del Ministero dell’Interno, garantendo un immediato scambio di dati con le autorità competenti; con possibilità di estendere il sistema anche ad altre forze dell'ordine.