Emergenza lupi. Petrucci (Pd): servono risposte rapide, è problema di sicurezza

L'emergenza lupi è sbarcata anche in consiglio comunale a Rimini dove il capogruppo del Pd Matteo Petrucci ha presentato una interrogazione sul fenomeno. "Una problematica - scrive - che si è intensificata negli ultimi mesi, visto che dopo i Comuni della Valmarecchia e della Valconca, sono stati segnalati episodi di aggressione ad allevamenti e presenza nei pressi dei centri urbani di Coriano, Verucchio, Santarcangelo e Rimini, specificatamente in zona Padulli, Covignano, Rimini Nord". Il consigliere di maggioranza evidenzia i numerosi casi sia a danno di allevamenti che di animali d'affezione ed esprime il timore che la situazione "possa ulteriormente degenerare in quanto stanno emergendo delle serie, credibili e non più rinviabili questioni inerenti alla convivenza tra uomo e lupo negli spazi urbani. Quindi parliamo di sicurezza pubblica. Proprio per questo numerose famiglie non si sentono più sicure nel vivere gli spazi esterni alle loro abitazioni, vedendo quindi peggiorare la propria qualità della vita. Si tratta di limitazioni della libertà personale significative che generano impatti maggiori su anziani e bambini".

Petrucci ricorda poi "che in Italia la popolazione di lupi si è ricostituita diffusamente fino a raggiungere una quota stimata tra i 3.300 e i 4 mila esemplari. Una concentrazione che non ha eguali in altre nazioni". Novanta esemplari sarebbero stanziali in Provincia di Rimini suddivisi in una dozzina di branchi, ognuno di essi composto da circa sei animali, più altri gruppetti di lupi allontanati dai branchi originari. "In questo quadro generale dei passi in avanti sono già stati effettuati a livello continentale - prosegue il consigliere -. Infatti all’inizio del dicembre 2024 la Convenzione di Berna aveva già declassato il lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”. E questa primavera l’Unione Europea ha fatto altrettanto. Anche a livello nazionale sembrano essersi smosse lievemente le acque dato che, ad inizio mese, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura l’articolo 8 della legge di delegazione europea che delega il Governo a recepire il declassamento del lupo da specie “rigorosamente protetta” a semplicemente “protetta”." Petrucci invita però l'esecutivo nazionale ad approvare definitivamente e in tempi rapidi la disposizione e a consentire il recepimento in modo operativo da parte delle Regioni secondo quelli che sono criteri già indicati nel rapporto ISPRA del 2024. "Il Governo di fronte a tutto ciò deve accelerare immediatamente i tempi di azione, riconoscendo all'emergenza nazionale dovuta alla presenza dei lupi negli spazi urbani il peso specifico che lo caratterizza" spiega.

L'ultima battuta Petrucci la indirizza ad una polemica prettamente politica citando la manifestazione di "Atreju" che si sta svolgendo a Roma. "L'Italia ed anche Rimini hanno bisogno di meno passerelle politiche, utili a dar luce a pochi leader di partito, e di più risposte puntuali e celeri a questioni serie ed impattanti sui singoli territori" conclude il capogruppo Pd.