Cattolica e Gabicce pronte a diventare la Brighton italiana per il Modcast

Si svolgerà tra Cattolica e Gabicce, dal 5 all’8 settembre, il Modcast, con un programma che celebra la cultura Mod: musica, moda, arte, cinema e lifestyle.

Fondato nel 2010 dal celebre DJ e fondatore di Acid Jazz Records Eddie Piller, insieme a Sarah Bolshi di Sunday Best Recordings, il Modcast è nato come podcast mensile dedicato alla cultura Mod. Nel corso degli anni si è evoluto in un vero e proprio movimento, divenendo un riferimento internazionale per chi vive lo stile Mod

Quest'anno, i fondatori saranno affiancati dal loro omologo italiano, Piero Casanova, DJ, organizzatore di eventi,creatore del Soul Shaker Party e della rivista Rivierabeat. La scelta della Riviera Romagnola, e in particolare Gabicce e Cattolica, non è casuale: Gabicce ha ispirato il marchio Mod Gabicci1974, partner dell’evento, e nel 1982 ospitò il primo raduno mod in Italia. Cattolica, invece, è da sempre crocevia di sottoculture musicali e ha ospitato numerosi raduni Mod nazionali nel corso degli anni. La zona si prepara a trasformarsi in una “Brighton italiana”. Uno stile, in qualche modo rappresentato, dall'esperimento sociale de “L’isola delle rose”.

“Siamo finalmente arrivati a questa data che avevamo già annunciato a giugno, durante “Cattolica retrò”, e che porterà nelle nostre città almeno 200 ospiti inglesi – interviene l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – con voli dall’Inghilterra al nostro aeroporto di Rimini oltre ad ospiti italiani provenienti da molte regioni. Questo evento ha un’importanza strategica dal punto di vista della comunicazione unica di un territorio contiguo come quello dei nostri due Comuni, e sul fronte dell’incoming, considerato che soggiorneranno negli hotel di Cattolica e Gabicce. Anche questo fine settimana offrirà un’opportunità unica di sperimentare il Gusto di vivere la nostra città”.