Cattolica e Gabicce pronte a diventare la Brighton italiana per il Modcast

Mar 2 Set 2025
Si svolgerà tra Cattolica e Gabicce, dal 5 all’8 settembre, il Modcast, con un programma che celebra la cultura Mod: musica, moda, arte, cinema e lifestyle.
Fondato nel 2010 dal celebre DJ e fondatore di Acid Jazz Records Eddie Piller, insieme a Sarah Bolshi di Sunday Best Recordings, il Modcast è nato come podcast mensile dedicato alla cultura Mod. Nel corso degli anni si è evoluto in un vero e proprio movimento, divenendo un riferimento internazionale per chi vive lo stile Mod
Quest'anno, i fondatori saranno affiancati dal loro omologo italiano, Piero Casanova, DJ, organizzatore di eventi,creatore del Soul Shaker Party e della rivista Rivierabeat. La scelta della Riviera Romagnola, e in particolare Gabicce e Cattolica, non è casuale: Gabicce ha ispirato il marchio Mod Gabicci1974, partner dell’evento, e nel 1982 ospitò il primo raduno mod in Italia. Cattolica, invece, è da sempre crocevia di sottoculture musicali e ha ospitato numerosi raduni Mod nazionali nel corso degli anni. La zona si prepara a trasformarsi in una “Brighton italiana”. Uno stile, in qualche modo rappresentato, dall'esperimento sociale de “L’isola delle rose”.
“Siamo finalmente arrivati a questa data che avevamo già annunciato a giugno, durante “Cattolica retrò”, e che porterà nelle nostre città almeno 200 ospiti inglesi – interviene l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – con voli dall’Inghilterra al nostro aeroporto di Rimini oltre ad ospiti italiani provenienti da molte regioni. Questo evento ha un’importanza strategica dal punto di vista della comunicazione unica di un territorio contiguo come quello dei nostri due Comuni, e sul fronte dell’incoming, considerato che soggiorneranno negli hotel di Cattolica e Gabicce. Anche questo fine settimana offrirà un’opportunità unica di sperimentare il Gusto di vivere la nostra città”.
“Abbiamo appena concluso un grande agosto con il successo dei due concerti finali della stagione dell’Arena della Regina e siamo pronti ad aprire il mese di settembre con questo evento internazionale – commenta la Sindaca Franca Foronchi -. È sempre bello collaborare con Gabicce con cui ci sentiamo un territorio unico sull’organizzazione di tante iniziative culturali, sportive e turistiche. Torniamo anche con il Modcast goes Rivierabeat a fare rivivere le nostre piazze con un’offerta culturale e musicale importante. La Riviera me la ricordo così, come centro musicale di primo piano con le sue balere, le sue discoteche, che ha prodotto pagine di musica e di storia che rappresentano ancora un valore da raccontare e tramandare anche alle nuove generazioni. Grazie agli organizzatori per averci portato questo evento”. Ringraziamenti anche da parte della prima cittadina di Gabicce Mare, Marila Girolomoni che aggiunge: “Quello che noi abbiamo da mettere in campo nella grande collaborazione tra i nostri due Comuni è questo territorio che ha sempre vissuto di musica e dove la cultura Mod ha avuto una grande importanza storica e musicale di rilievo. Siamo onorati di far parte di questo progetto che ha visto coinvolta sia la zona mare che quella a monte. Per l’occasione abbiamo cambiato nome e insegna al Mississippi, ribattezzato in Rivierabeat Pier. Siamo dalla parte dei nostalgici ma solo per per rievocare e tenere sempre vivo il bello. Saranno quattro giorni di grande festa, in cui vivremo i due territori nel Mod style”.
“È la nostra prima avventura italiana a Cattolica e Gabicce – interviene Sarah Bolshi -. Sarà un festival vintage con grande musica, moda, talk sulla cultura Mod”.
“Grazie a queste due Amministrazioni che ci hanno accolto con una grande sinergia e collaborazione – spiega Piero Casanova –. Il Mod si propone a un pubblico vasto e inclusivo. È un personaggio che nasce negli anni ‘60 e continua anche con la terza ondata. Il Mod non conosce l’elemento della nostalgia, ma vive un continuum temporale, trascende la dimensione del tempo. In questi giorni ci immergeremo nella cultura e nello stile Mod in ogni forma. E avremo grandi icone, su tutte Eddie Piller che ha lanciato Jamiroquai, che ha introdotto la Acid Jazz non solo come etichetta ma come movimento stilistico, oltre ad essere uno dei maggiori commentatori che spiega l’andamento delle sottoculture per la Bbc. Piller ha scelto di portare questo evento qui in Riviera perchè ha sempre sostenuto che il Modernismo trova come sua sede spirituale lo stile italiano, come la lambretta, l’abbigliamento italiano, la Dolce vita, Fellini. C’è un contributo forte che ha dato la Romagna. E lo stesso Eddie ha scoperto recentemente che il primo raduno Mod è stato a Gabicce nel 1982. Vi aspettiamo per trascorrere insieme questi giorni unici”.
