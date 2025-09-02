Rapina al chiringuito, due 15enni arrestati e uno denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato si erano introdotti in un chiringuito sulla spiaggia riminese per rubare alcolici, aggredendo poi il vigilantes che li aveva sorpresi. A finire nei guai due 15enni italiani, arrestati lo scorso 29 agosto nelle prime ore del mattino dalla Polizia di Stato. A dare l'allarme proprio l'addetto alla vigilanza che era riuscito a fermare uno dei tre giovanissimi. All'arrivo degli agenti delle Volanti, il 15enne ha tentato di scappare, divincolandosi e cercando di colpire i poliziotti che lo hanno bloccato. In tasca aveva un coltello a serramanico.

Il vigilante ha raccontato alla Polizia che uno dei tre si era arrampicato su una staccionata nel tentativo di rompere la telecamera mentre gli altri due si occupavano di arraffare alcune bottiglie di superalcolici dal chiringuito. Il primo, rimasto poi all’esterno come palo, alla vista dell'addetto alla sicurezza, si è dato alla fuga mentre i due rimasti sul posto lo hanno minacciato con un coltello, intimando di tenersi a distanza e, nel tentativo di scappare, lo hanno colpito con pugni al petto. Una versione poi confermata dalle immagini delle telecamere.

I ragazzini avevano anche due telefoni cellulari risultati rubati da un altro chiringuito poco distante. Il proprietario di quest’ultimo è stato contattato dagli agenti e, dopo aver presentato formale denuncia, ha ottenuto la restituzione della refurtiva.

Grazie ad ulteriori accertamenti, la Polizia è riuscita a risalire ad altri due soggetti appartenenti allo stesso gruppo che sono stati accompagnati in Questura e fotosegnalati. Uno dei due è stato riconosciuto come quello che aveva materialmente puntato il coltello contro il vigilante mentre l’altro era il "palo".

Un altro minorenne, trovato in compagnia dei due autori della rapina, aveva con se uno Smart Watch, una collana, un cellulare e alcuni anelli risultati rubati ed è stato denunciato per ricettazione.

I due giovani che hanno materialmente compiuto la rapina sono stati arrestati e tradotti in carcere minorile per il reato di rapina impropria in concorso. A seguito della convalida dell’arresto da parte del GIP, sono stati collocati in comunità. Il "palo", invece, è stato denunciato per lo stesso reato di rapina pluriaggravata.



