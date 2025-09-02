Accompagnamento ai neo genitori nel 1 anno del bimbo. Già 370 visite a domicilio

Crescono le famiglie riminesi che scelgono il servizio di di supporto per la gravidanza e la neogenitorialità “Home visiting” del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini.

Nato nel 2024 per sviluppare e rafforzare le competenze dei genitori legate alla nascita, alla cura, alla comprensione e all’allattamento ha visto nel primo anno 243 visite domiciliari a 20 nuclei familiari, mentre da gennaio a giugno 2025 sono già state realizzate 130 visite per 12 nuclei seguiti dalle educatrici specializzate.

Il servizio prevede interventi educativi domiciliari gratuiti rivolti a genitori in attesa o con figli fino a 3 anni. Un'educatrice con competenze specifiche sulle tappe di sviluppo della prima infanzia visita periodicamente le famiglie - con cadenza settimanale o bisettimanale per un periodo da 3 a 6 mesi - per offrire ascolto professionale, confronto e sostegno pratico, senza mai sostituirsi ai genitori ma valorizzandone le risorse naturali. L'obiettivo centrale è generare fiducia, autonomia e consapevolezza del ruolo genitoriali. Il servizio è accessibile anche alle famiglie straniere, con possibilità di attivare la mediazione culturale per facilitare l'accoglienza e la comunicazione. Il servizio è gratuito e attivo tutto l'anno.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso "Primi mille giorni di vita", che nel 2024 ha coinvolto complessivamente 387 famiglie

“Il progetto Home visiting - commenta l'assessore alla Protezione Sociale Kristian Gianfreda - rappresenta un tassello importante nell’ambito delle politiche di sostegno alle famiglie. Non si tratta semplicemente di visite domiciliari, ma di un vero e proprio percorso innovativo di empowerment genitoriale che rafforza le competenze delle madri e dei padri, creando una rete di protezione intorno ai bambini nei loro primi mille giorni di vita. Gli studi dimostrano che questo tipo di intervento di attenzione precoce non solo migliora il benessere familiare, ma rappresenta anche uno strumento efficace di sostegno nei primi anni di vita, periodo cruciale per lo sviluppo del bambino”.