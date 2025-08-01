  
si conta di ripartire a breve

Casette dell'acqua a Riccione. Arrivate due offerte per la gestione

In foto: casetta dell'acqua
casetta dell'acqua
di Redazione   
Ven 1 Ago 2025 14:36 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:17
Sono due le offerte arrivate al Comune di Riccione in risosta alla gara a invito  per trovare il nuovo gestore delle casette dell’acqua, dopo che il vecchio ha deciso di smettere. L’amministrazione sta analizzando le proposte, con l’obiettivo di ristabilire la piena operatività del servizio entro il mese di settembre.

Dall'amministrazione arriva anche un ringraziamento alla Celli S.p.A., gestore uscente, per aver garantito la continuità della manutenzione degli impianti anche dopo la scadenza del contratto, nonostante non vi fosse alcun obbligo. "Questo comportamento, che riconosciamo come gesto concreto di attenzione verso la città, è stato utile per limitare i disagi ai cittadini”, dichiara Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente.

