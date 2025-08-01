Casette dell'acqua a Riccione. Arrivate due offerte per la gestione

Sono due le offerte arrivate al Comune di Riccione in risosta alla gara a invito per trovare il nuovo gestore delle casette dell’acqua, dopo che il vecchio ha deciso di smettere. L’amministrazione sta analizzando le proposte, con l’obiettivo di ristabilire la piena operatività del servizio entro il mese di settembre.

Dall'amministrazione arriva anche un ringraziamento alla Celli S.p.A., gestore uscente, per aver garantito la continuità della manutenzione degli impianti anche dopo la scadenza del contratto, nonostante non vi fosse alcun obbligo. "Questo comportamento, che riconosciamo come gesto concreto di attenzione verso la città, è stato utile per limitare i disagi ai cittadini”, dichiara Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente.