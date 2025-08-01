Londra traina l'aeroporto. A luglio una crescita del 32%

Prosegue la crescita dell'aeroporto Fellini trainata dalle nuove rotte: nel mese di luglio sono 66.666 i passeggeri con un aumento del 32,4% rispetto allo stesso mese 2024. Top destination del mese è Londra con più di 13.500 passeggeri, forte dei collegamenti con i tre principali aeroporti londinesi: Stansted tramite Ryanair (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), Gatwick con EasyJet (mercoledì e domenica) e Heathrow con British Airways (lunedì, giovedì e sabato).

“La crescita dei passeggeri anche a luglio con più del 32% rispetto al luglio 2024, oltre a renderci soddisfatti rende merito all’importante lavoro di promozione della destinazione avviato già da tempo con APT servizi e al Comune di Rimini, soprattutto sul fronte internazionale che rappresenta più del 86% del nostro portafoglio – dichiara Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato Airiminum Spa – Anche a luglio Londra si conferma la top destination, con tre diverse compagnie che volano in media con un tasso di riempimento del 87%. Sia EasyJet e British Airways ci hanno già confermato i voli per la summer 2026. Se nella prossima summer i dati saranno altrettanto soddisfacenti, c’è la forte possibilità che una delle tre compagnie possa decidere di estendere il volo anche nel periodo invernale. Anche i dati positivi del nuovo volo per Basilea rappresentano una piacevole sorpresa, a conferma della strategicità di questa rotta per il territorio”.

Tra le destinazioni leisure internazionali da segnalare anche Cracovia (operata da Ryanair) con 8.186 passeggeri, seguita da Tirana con 7.043, rotta operata da Wizz Air che può contare sulla spinta del traffico etnico. Bene anche Budapest e Kaunas (Ryanair). La città della Lituania chiude la top five delle destinazioni internazionali col primato del load factor più alto, con il 96,8%. Il tasso di riempimento complessivo a luglio è comunque del 90%.

Per quanto riguarda Barcellona della Vueling, che ha esordito proprio a luglio, i passeggeri sono stati oltre 2.000.

Per quanto riguarda i voli domestici invece, la destinazione più richiesta è Palermo, operata da Ryanair, compagnia che proprio qualche settimana fa ha celebrato il raggiungimento di 1,5 milioni di passeggeri trasportati da e per l’aeroporto “Fellini”.

Complessivamente, da gennaio a luglio, il Fellini ha visto transitare 235.546 passeggeri: +31% rispetto allo scorso anno e +13% sul 2019. In particolare, le low cost rappresentano quasi il 91% del traffico complessivo, con Ryanair che svetta con il 66%. L'obiettivo dell'aeroporto è quello di toccare quest'anno quota 450.000 passeggeri.