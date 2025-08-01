29enne allontanato dall'Italia. Aveva alle spalle una lunga serie di reati

Reati ripetuti a più riprese, violenze, rapine, spaccio. Una fedina penale molto impegnativa quella di un 29enne straniero, senza fissa dimora, per cui le questure di Piacenza e Rimini hanno predisposto un provvedimento di allentamento dal territorio nazionale. Il ragazzo era arrivato in Italia quando aveva 17 anni, per ricongiungersi con il padre che da tempo viveva in provincia e che aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Ma negli oltre dieci anni nel paese si è macchiato di una lunga serie di reati non mostrando mai l’impegno a cambiare vita. L’ultima rapina è dell’ottobre 2024. Negli ultimi tempi è stato arrestato e denunciato più volte anceh per maltrattamenti nei confronti di donne, che aveva portato a delinquere con lui. Diventava particolarmente violento quando era sotto l’effetto di alcol. Atteggiamenti che ha tenuto anche nei confronti della donna con cui aveva avuto una bambina nel 2018. Una paternità voluta nel tentativo di ottenere un permesso di soggiorno. La bambina, visto anche lo stato di fragilità della madre, era stata data in affido dopo pochi mesi della nascita, stessa sorte per la ragazza, portata in un luogo protetto. Il 29enne, al momento del fermo, si trovava in un albergo di Rimini per incontrare una donna con cui si era sposato e che recentemente lo aveva denunciato per percosse. Portato in Questura dagli agenti delle Squadra Mobile, il 28 luglio, è stata data esecuzione immediata al rimpatrio, sotto scorta, nel suo paese d’origine.