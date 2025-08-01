Da Fantozzi a Nosferatu. Il cinema torna al parco degli Olivetani di Riccione

Dall’8 agosto al 7 settembre, dal martedì alla domenica. l’Anfiteatro del Parco degli Olivetani di Riccione si trasforma in un’arena cinematografica con Cinema nel Parco. Le proiezioni quest'anno sono curate dall'associazione Dogville che si èccupato anche della programmazione del Supercinema di Santarcangelo e sono in collaborazione con Riccione Teatro e Santarcangelo dei Teatri. Il maxi schermo si accenderà alle 21:15, con ingresso unico a 6,50 euro. I film italiani ed europei saranno disponibili al prezzo ridotto di 3,50 euro, grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution. Quattro le sezioni tematiche che proporranno dalle pellicole della passata stagione agli horror, al cinema d'animazione per famiglie. Evento speciale con il film muto Nosferatu, che avrà la sonorizzazione dal vivo.

BEST OF

Una selezione dei titoli più interessanti della passata stagione cinematografica, con autori riconosciuti e di successo come Parthenope di Sorrentino, Giurato n.2 di Clint Eastwood, A Complete Unknown di James Mangold, Emilia Perez di Jacques Audiard, Here di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright. Accanto a questi, piccole perle passate inosservate, titoli da scoprire come il sorprendente All We Imagine as Light – Amore a Mumbai, Ritrovarsi a Tokyo e come la vera sorpresa della stagione: L’amore che non muore.

FAMILY

Film perfetti per una serata in famiglia, da Flow (Oscar come miglior film d’animazione) a Lilo & Stitch, Paddington in Perù e The Legend of Ochi.

NOTTI HORROR

L’horror è un genere vibrante che negli ultimi anni si è affermato anche come genere d’autore, mantenendo però il potere di agire sulle emozioni più profonde degli spettatori. Tra i film in programma: Profondo Rosso di Dario Argento (restaurato in 4K), The Elephant Man di David Lynch, Presence di Steven Soderbergh e The Substance di Coralie Fergeat.

CULT

Classici restaurati e anniversari importanti dedicati ai grandi film del passato, che tornano in sala in una veste nuova. Tra i titoli in programma: In the Mood for Love, L’odio e Fantozzi.

Un momento di grande rilievo nel programma di Cinema nel Parco sarà la proiezione del capolavoro muto di Friedrich Murnau, Nosferatu – Il vampiro, con sonorizzazione dal vivo affidata a Davide Barbafiera e Tommaso Tanzini.

Il programma completo