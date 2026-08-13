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Alzheimer, a Riccione supporto ai pazienti e alle famiglie con un nuovo bando

In foto: supporto alle persone con Alzheimer
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Redazione
   
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Il Distretto di Riccione muove un passo significativo nel potenziamento della rete socio-sanitaria locale, promuovendo un avviso pubblico destinato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. L’iniziativa mira alla sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di interventi integrati a favore delle persone affette dalla malattia di Alzheimer – anche ad esordio precoce – e dei loro caregiver familiari.

L’iniziativa mette a disposizione una copertura finanziaria fino a 170mila euro per la prima annualità e coprirà indicativamente il periodo da settembre 2026 al 31 agosto 2028, con la possibilità di un eventuale rinnovo biennale. La malattia di Alzheimer e le diverse forme di demenza rappresentano un’emergenza non solo sanitaria, ma anche sociale, con un impatto profondo sulla vita quotidiana delle famiglie e di chi si prende cura dei malati. Il bando del Distretto di Riccione intende rispondere a questo bisogno urgente attraverso una serie di azioni concrete e territoriali. Tra le diverse attività che dovranno essere messe in campo ci sono quelle che riguardano la sensibilizzazione e la prevenzione ovvero stimolare ed educare la cittadinanza a stili di vita utili al mantenimento delle facoltà cognitive e contrastare lo stigma legato alla malattia.

Anche lo sviluppo di servizi di supporto diretto e di sollievo sono fondamentali per la presa in carico della malattia come ad esempio interventi domiciliari psico-educativi e non farmacologici, percorsi di stimolazione e potenziamento della memoria, affiancando le famiglie e sollevando i caregiver dal carico costante d’assistenza.

Sarà importante anche organizzare una presenza costante sul territorio garantendo l’apertura di almeno due sportelli informativi dedicati ai problemi di memoria e consolidare punti d’incontro e socializzazione a “bassa soglia” (come i Centri d’incontro e lo Scaramaz Cafè) per contrastare l’isolamento sociale.

Tutte le attività dovranno essere integrate nella rete distrettuale dei servizi rafforzando la collaborazione continua con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e gli operatori territoriali per una presa in carico globale della persona. Le associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato (in forma singola o associata) interessate a candidarsi devono presentare la propria proposta seguendo le indicazioni specificate nel bando.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it È possibile richiedere chiarimenti sui contenuti del bando inviando un quesito via Pec entro il 24 agosto. Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto.

Per la documentazione completa e i moduli necessari alla presentazione delle candidature, è possibile consultare la sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Riccione (www.comune.riccione.rn.it).

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