Il Papa a Rimini. Ecco il programma ufficiale della visita del 22 agosto

Una visita pastorale breve ma intensa e ricca di appuntamenti quella che Papa Leone XIV effettuerà il 22 agosto prima nella Repubblica di San Marino e poi a Rimini, con la tappa al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli. La Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato il programma ufficiale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ore 8,00 decollo dall’eliporto del Vaticano

Ore 9,00 atterraggio all’Aviosuperficie di Torraccia (Repubblica di San Marino)

trasferimento a Piazza della Libertà

Ore 9,45 Piazza della Libertà: onori militari, con l’esecuzione degli Inni

Il Santo Padre e gli Ecc.mi Capitani Reggenti entrano nel Palazzo Pubblico

Ore 10,00 Nell’Atrio, al Santo Padre vengono presentati i Segretari di Stato

Il Santo Padre e gli Ecc.mi Capitani Reggenti raggiungono la Sala Consiglio dei XII, per il colloquio privato e la firma del Libro degli Ospiti Illustri

Ore 10,40 Incontro presso la Sala del Consiglio Grande e Generale

Ore 11,15 Al termine, il Santo Padre, accompagnato dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, si affaccia dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la Benedizione ai fedeli in Piazza

trasferimento alla Basilica di San Marino

Ore 11,45 All’ingresso della Basilica, il Santo Padre è accolto da S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, e da Don Marco Mazzanti, Rettore della Basilica

Adorazione del Santissimo Sacramento e venerazione delle Reliquie di San Marino con sacerdoti, consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi

Ore 12,15 Il Santo Padre esce dalla Basilica e saluta i fedeli presenti in piazza

trasferimento all’Aviosuperficie di Torraccia

Ore 12,45 Il Santo Padre si congeda dagli Ecc.mi Capitani Reggenti e dalle Autorità

decollo dalla Repubblica di San Marino

In forma strettamente privata il Santo Padre visita la comunità del Monastero Sant’Antonio da Padova delle Monache Agostiniane a Pennabilli

MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI

Ore 14,45 atterraggio all’eliporto della Fiera di Rimini

Ore 15,00 Visita alla Mostra su Sant’Agostino

Ore 15,15 Visita alla Mostra su Léon Harmel

Ore 15,30 Villaggio Ragazzi: saluto del Santo Padre ai partecipanti al Meeting

Ore 16,00 Grande Auditorium: incontro con i partecipanti al Meeting

trasferimento alla Cattedrale di Rimini



RIMINI

Ore 17,30 In Cattedrale: Incontro con ammalati, disabili, e poveri assistiti dalla Caritas

trasferimento al Piazzale del Porto

Ore 18,30 Porto di Rimini: Concelebrazione eucaristica

Ore 20,00 Il Santo Padre si congeda dalle Autorità

decollo dal Porto di Rimini

Ore 21,00 atterraggio nell’eliporto del Vaticano