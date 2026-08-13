Il Papa a Rimini. Ecco il programma ufficiale della visita del 22 agosto
Una visita pastorale breve ma intensa e ricca di appuntamenti quella che Papa Leone XIV effettuerà il 22 agosto prima nella Repubblica di San Marino e poi a Rimini, con la tappa al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli. La Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato il programma ufficiale.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ore 8,00 decollo dall’eliporto del Vaticano
Ore 9,00 atterraggio all’Aviosuperficie di Torraccia (Repubblica di San Marino)
trasferimento a Piazza della Libertà
Ore 9,45 Piazza della Libertà: onori militari, con l’esecuzione degli Inni
Il Santo Padre e gli Ecc.mi Capitani Reggenti entrano nel Palazzo Pubblico
Ore 10,00 Nell’Atrio, al Santo Padre vengono presentati i Segretari di Stato
Il Santo Padre e gli Ecc.mi Capitani Reggenti raggiungono la Sala Consiglio dei XII, per il colloquio privato e la firma del Libro degli Ospiti Illustri
Ore 10,40 Incontro presso la Sala del Consiglio Grande e Generale
Ore 11,15 Al termine, il Santo Padre, accompagnato dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, si affaccia dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la Benedizione ai fedeli in Piazza
trasferimento alla Basilica di San Marino
Ore 11,45 All’ingresso della Basilica, il Santo Padre è accolto da S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, e da Don Marco Mazzanti, Rettore della Basilica
Adorazione del Santissimo Sacramento e venerazione delle Reliquie di San Marino con sacerdoti, consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi
Ore 12,15 Il Santo Padre esce dalla Basilica e saluta i fedeli presenti in piazza
trasferimento all’Aviosuperficie di Torraccia
Ore 12,45 Il Santo Padre si congeda dagli Ecc.mi Capitani Reggenti e dalle Autorità
decollo dalla Repubblica di San Marino
In forma strettamente privata il Santo Padre visita la comunità del Monastero Sant’Antonio da Padova delle Monache Agostiniane a Pennabilli
MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI
Ore 14,45 atterraggio all’eliporto della Fiera di Rimini
Ore 15,00 Visita alla Mostra su Sant’Agostino
Ore 15,15 Visita alla Mostra su Léon Harmel
Ore 15,30 Villaggio Ragazzi: saluto del Santo Padre ai partecipanti al Meeting
Ore 16,00 Grande Auditorium: incontro con i partecipanti al Meeting
trasferimento alla Cattedrale di Rimini
RIMINI
Ore 17,30 In Cattedrale: Incontro con ammalati, disabili, e poveri assistiti dalla Caritas
trasferimento al Piazzale del Porto
Ore 18,30 Porto di Rimini: Concelebrazione eucaristica
Ore 20,00 Il Santo Padre si congeda dalle Autorità
decollo dal Porto di Rimini
Ore 21,00 atterraggio nell’eliporto del Vaticano