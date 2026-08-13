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IN UN NEGOZIO DEL CENTRO

Ruba un profumo e fugge in direzione stazione: fermato un giovane a Rimini

In foto: una volante della polizia di Stato
una volante della polizia di Stato
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Redazione
   
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Un giovane di nazionalità colombiana è stato arrestato nel pomeriggio di ieri per il reato di rapina impropria. I fatti sono avvenuti in un negozio del centro storico: il ragazzo, dopo aver prelevato un profumo, ha colpito la responsabile, spingendola in modo violento per garantirsi la fuga in direzione stazione.

Le volanti della polizia in zona si sono messe alla ricerca dell'uomo finché hanno notato una persona, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla responsabile del negozio, sfilarsi dalla tasca un profumo e metterlo all'interno del cestino di una bici lì presente. Una volta intervenuti, i poliziotti hanno fermato il ragazzo recuperando il profumo, e lo hanno perquisito prima di trasferirlo negli uffici della Questura.

Dagli accertamenti, il ragazzo risultava avere diversi precedenti per furto aggravato e condanne per reati specifici. Sarà ora sottoposto a giudizio per direttissima nella giornata odierna. 

 

 

 

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