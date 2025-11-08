Carenza parcheggi a Riccione, le proposte di Azione. Stalli invece del Metromare

Azione Riccione interviene sul tema dei parcheggi nella Perla Verde, con critiche alla gestione dell'attuale Amministrazione e proposte per recuperare posti. E l'auspicio che il nuovo tratto del Metromare verso sud resti solo un'ipotesi.

"A maggio 2024 avevamo segnalato l’esigenza di prevedere la realizzazione di nuovi parcheggi per sopperire ai tanti stalli persi per lavori di riqualificazione in città. A distanza di un anno e mezzo col procedere degli interventi da parte dell’amministrazione, la situazione è ancora più grave", premette Azione di Riccione, che scende poi nelle più importanti criticità.

"Sul porto Canale decine e decine di posti auto sono scomparsi o stanno per essere eliminati a causa della riqualificazione delle banchine su via Parini e su Viale Bellini. I lavori per la realizzazione del nuovo lungomare del sole su via Torino porteranno ad un enorme perdita di posti auto che dovranno essere recuperati. Pertanto, nonostante il nostro intervento di un anno e mezzo fa, l’amministrazione ha proceduto nei lavori senza pensare alle conseguenze.

La situazione è la stessa già vista nel comune di Rimini, dove hanno eliminato tantissimi posti auto per la realizzazione del lungomare senza trovare per il momento alternative credibili".

La parte propositiva: "A Riccione la possibilità di realizzare nuovi stalli c’è. Per quanto riguarda la zona del porto Canale, bisognerebbe procedere quanto prima con la realizzazione del parcheggio multipiano in via Cortemaggiore, sfruttando la falesia. Ricordiamo che la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri che la città aspetta da tempo, porterà inevitabilmente alla perdita di altri parcheggi oggi utilizzati prevalentemente degli Alberghi.

Il nuovo multipiano in Viale Cortemaggiore potrà benissimo essere realizzato da Geat che si occuperà anche della gestione del Parcheggio: abbiamo esempi simili in altre città come Pesaro, dove Aspes realizza parcheggi e li gestisce.

Geat avrebbe le risorse per compiere questi lavori in modo accelerato, basta che ci sia la volontà politica oggi assente.

Non bastano sicuramente i pochi posti auto messi a disposizione da un privato per i mesi estivi visto che il problema in futuro sarà sempre più evidente".

Per quanto riguarda la zona sud e via Torino, "proponiamo di inserire i nuovi stalli per le auto vicino la ferrovia ed al posto del tracciato della terza tratta del Metromare che così come progettato secondo noi è inutile e troppo costosa.

Sul Metromare infatti ci auguriamo che le nostre istanze depositate anche in parlamento trovino accoglimento e venga decisa la non finanziabilità dell’opera per evitare altri sprechi e disservizi: già la tratta tra Rimini e Riccone sta dimostrando tutta la sua inefficienza. Anche per la zona Sud così come per il Porto non basteranno certo pochi e temporanei parcheggi in più in Abissina per soddisfare le richieste degli utenti".

Frecciata conclusiva: "La fretta di fare, spesso accompagnata da progetti poco attrattivi e realizzati per il solo scopo di piantare una bandierina utile per la campagna elettorale, sta facendo perdere alla nostra amministrazione il senso della realtà e la necessità di non diminuire servizi essenziali per cittadini e turisti".