  
Indietro
menu
menu

il peso sulle famiglie

Carburanti. Federconsumatori: tagli prorogati ma interventi seri sempre rinviati

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domenica. Questo l’annuncio del Governo che, denuncia Federconsumatori Rimini, "per l’ennesima volta, rimanda un serio intervento in materia. Il messaggio ai cittadini è chiaro: non ha il coraggio di mettere in atto un taglio congruo e realmente in grado di ridurre l’impatto del caro carburanti e non intende intaccare gli extraprofitti delle grandi aziende energetiche. A farne le spese, ancora una volta, sono le famiglie".
Secondo le stime di Federconsumatori con gli attuali sovrapprezzi, mediamente, ogni famiglia subisce aggravi di oltre 519 euro annui (in termini diretti sui rifornimenti e indiretti sui prezzi). "Aggravi che pesano sulla domanda interna e sull’intero sistema produttivo. Il taglio spot, tra l’altro insufficiente e limitato al solo gasolio, non è più sufficiente". 

Queste le richieste urgenti: "Disporre controlli severi e stringenti su fenomeni speculativi sui prezzi e sulla qualità dei carburanti erogati. Applicare uno sconto di almeno 20 centesimi sulla benzina e di almeno 25 sul diesel, per un periodo adeguato di tempo e non in modo spot, per pochi giorni, come fatto finora.
Mettere mano in maniera più incisiva alla tassazione, scorporando una volta per tutte le accise dal calcolo dell’IVA (che dà luogo alla insopportabile applicazione di una tassa sulla tassa) e applicando una reale tassazione sugli extraprofitti delle aziende energetiche".

Altre notizie
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO