Abusivismo e pallinari. Il contrasto della Polizia Locale nei mesi estivi

La Polizia Locale di Rimini presenta il bilancio estivo sul fronte della lotta al commercio abusivo e al fenomeno dei pallinari. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, come emerge dal report predisposto dagli uffici del Comando, gli agenti hanno eseguito controlli mirati nelle zone della città più esposte durante la stagione turistica con risultati concreti sia sul piano amministrativo sia su quello penale.

Sul fronte dell'abusivismo commerciale, il trimestre estivo si chiude con 131 rinvenimenti di merce. A questi si affiancano 36 verbali amministrativi elevati ai venditori privi di autorizzazione e altrettanti 36 sequestri amministrativi di merce, ai quali si aggiungono 16 sequestri penali riconducibili a prodotti contraffatti. Nel complesso, tra procedimenti amministrativi e penali, i sequestri effettuati nel periodo salgono a 52, un dato che racconta di un presidio del territorio capace di intercettare sia le irregolarità più diffuse sia le condotte di maggiore rilievo legate alla contraffazione.

Quanto al fenomeno dei pallinari, la cui presenza nelle aree cittadine più frequentate torna puntualmente a intensificarsi con l'arrivo della bella stagione, nei tre mesi presi in esame sono stati effettuati 81 controlli, che hanno portato a 26 sanzioni e 15 denunce e al sequestro di 1.630 euro in contanti, provento delle attività illecite riscontrate sul campo.

Le due linee di intervento sono state seguite in stretto coordinamento dai reparti specializzati del Corpo, in particolare dal Nucleo Antiabusivismo Commerciale NCA, dalla squadra in abiti civili della Polizia Giudiziaria e dal Nucleo Sicurezza Urbana NSU, impegnati per l'intera estate in un'azione congiunta di sorveglianza e intervento diretto.

"I numeri di questa estate confermano quanto sia costante l'impegno della Polizia Locale nel tutelare la legalità commerciale e nel contrastare fenomeni che incidono sulla vivibilità delle nostre aree più frequentate", commenta l'assessore alla sicurezza Juri Magrini.