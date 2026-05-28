In tarda mattinata
Capanno a fuoco nelle campagne di Savignano
In foto: capanno a fuoco a Savignano
di Redazione
1 min
Un incendio è divampato intorno alle 12 di oggi in un capannone nelle campagne di Savignano sul Rubicone, tra via Darwin e via Pietà. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti i Vigili del fuoco e anche i carabinieri. Presente anche il 118 ma fortunatamente non risultano feriti. Molta preoccupazione però tra i cittadini allarmati dalla densa colonna di fumo visibile anche a diversi km di distanza. Ancora da appurare le cause del rogo
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