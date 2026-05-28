Azzardo: lo scorso anno nel riminese giocati 854 milioni di euro

165,34 miliardi di euro raccolti col gioco d'azzardo (fisico e online) in Italia nel corso del 2025, il 5% in più in un anno. 10,6 miliardi giocati in Emilia Romagna, comunque nelle ultime posizioni nel Paese, e 854 milioni in provincia di Rimini pari a 2.913 euro per ogni riminese. Sono alcuni dei dati contenuti nel Libro Nero dell’Azzardo 2026 realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon. Le perdite complessive in Italia sfiorano i 22 miliardi. "L’equivalente di una manovra finanziaria.” evidenzia il senatore del M5S Marco Croatti parlando di un vero e proprio "buco nero". "In Italia - prosegue - nell’azzardo si spende il doppio rispetto all’istruzione; un dato in crescita che fa pensare ad un Paese senza futuro. Altri dati estremamente preoccupanti sono quelli che indicano l’Italia come il primo mercato dell’azzardo in Europa e tra i primi a livello mondiale: nessuno a livello europeo spende quanto noi. Il rapporto evidenzia inoltre un aspetto su cui, come M5S abbiamo sempre posto massima attenzione: l’azzardo accentua le disuguaglianze sociali rappresentando una tassa sulla povertà perché grava soprattutto sulle categorie sociali più deboli e vulnerabili. L’idea illusoria di una vincita in grado di risolvere i problemi economici è una potente leva psicologica."

Croatti parla di "costi sociali incalcolabili" ma sottolinea come su questa piaga ci sia anche chi vince: "le poche grandi aziende che controllano il mercato con fatturati che schizzano sempre più in alto, anno dopo anno. A loro viene consentito anche un oscuramento informatico che causa una grande opacità del fenomeno; il diniego alla fornitura dati è sempre “la tutela degli interessi economico-commerciali (pubblici e privati)". Il senatore invita poi a verificare quale atteggiamento tengano le varie forze politiche sul tema: "mentre con il M5S al governo il Paese ha iniziato una fase di feroce contrasto dell’azzardopatia con l’avvento delle destre ci sono stati solo passi indietro e una vicinanza vergognosa agli interessi dei signori dell’azzardo" conclude Croatti.