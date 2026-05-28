Circonvallazione Santa Giustina, si parte. Dettagli e tempi spiegati a residenti

Proseguono gli incontri dell'amministrazione riminese con la cittadinanza per raccogliere richieste e spiegare il progetto da 22,2 milioni di euro per la nuova Circonvallazione di Santa Giustina che vedrà a inizio giugno l'avvio del cantiere. Oltre cinquanta i residenti che hanno partecipato all'assemblea pubblica alla Sala civica di via Montiano.

Ad illustrare l'opera e le fasi di cantierizzazione il sindaco Jamil Sadegholvaad, l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e l'ing. Alberto Dellavalle, dirigente Infrastrutture e Protezione Civile del Comune. Con loro, la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi e l'assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei. Insieme hanno ripercorso i contenuti del progetto: una bretella viaria di circa due chilometri che si svilupperà a sud dell'attuale tracciato della via Emilia, con l'obiettivo di offrire un'alternativa al transito attraverso il centro abitato di Santa Giustina in modo da migliorare sicurezza e fluidità della mobilità e rafforzare anche l'accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello autostradale e i principali poli commerciali e logistici dell'area.

Dai primi giorni di giugno partiranno le operazioni di movimentazione terra nel cantiere la cui durata complessiva supererà l'anno. Ai cittadini presenti è stata illustrata anche l'organizzazione operativa del cantiere nelle sue prime fasi, che comporteranno la chiusura di via Carpinello, via Linaro e via Roncadello: interventi inevitabili su cui l'Amministrazione ha invitato i residenti a prepararsi per tempo, garantendo il massimo impegno nel limitarne i disagi.

Dai residenti sono emerse richieste precise, che il Comune si è impegnato a veicolare ad Anas, come la realizzazione di attraversamenti pedonali in grado di collegare il centro di Santa Giustina al fiume, dove corre la pista ciclabile, e interventi di mitigazione ambientale attraverso la piantumazione di alberi lungo il tracciato. La previsione di una pista ciclabile integrata nel nuovo progetto è stata accolta con soddisfazione dalla platea, che ha riconosciuto nell'opera un'occasione per migliorare strutturalmente la mobilità sostenibile della zona. Per le situazioni più delicate, con esigenze individuali che richiedevano una valutazione caso per caso, l'amministrazione fisserà appuntamenti dedicati: un segnale di attenzione che non è passato inosservato.

Nel corso dell'incontro l'assessora Francesca Mattei ha presentato il progetto "Re-Visioni", già annunciato lo scorso aprile e strettamente legato al territorio di Santa Giustina. Il Comune di Rimini ha concluso l'istruttoria pubblica affidando gli spazi dell'ex centro giovani di via Montiano 14 a una realtà composta in maggioranza da under 35, con l'obiettivo di trasformare l'edificio in un luogo vivo di creatività, cultura e partecipazione. Il progetto, sostenuto da un contributo di oltre 83mila euro e dalla concessione gratuita dell'immobile con utenze e manutenzioni a carico del Comune, nasce nell'ambito di una convenzione tra ANCI e Comune di Rimini e punta a fare di quel presidio storico della comunità un laboratorio aperto dove i giovani possano progettare e guidare iniziative culturali e sociali per il quartiere.