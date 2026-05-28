Amir in liquidazione volontaria dopo il decimo bilancio in utile di fila

Si è chiuso con utile netto di 257mila euro (ante imposte) il bilancio 2025 di Amir, il decimo consecutivo in positivo e l'ultimo della società che ora andrà in liquidazione volontaria. Già ad inizio 2026 erano state conferite le reti di proprietà di Amir e il depuratore di Santa Giustina a Romagna Acque. L'assemblea straordinaria dei soci ha nominato come liquidatore l'amministratore uscente Alessandro Rapone che a questo punto dovrà appunto liquidare i beni del patrimonio, che ammonta ad oltre 40 milioni di euro, per poi distribuirli ai comuni soci in proporzione alle quote detenute. Il patrimonio di AMIR Spa si compone di una importante partecipazione azionaria in Romagna Acque – Società delle Fonti per oltre 36 milioni di euro, nonché di beni immobili per circa 4 milioni con varie palazzine in Via Dario Campana e terreni nei comuni di Rimini, San Leo, Poggio Torriana e Coriano.

“L’esperienza come Amministratore pubblico di AMIR Spa - ha commentato Rapone - è stata per me molto gratificante, perché mi ha permesso di operare in un ambito strategico come quello del Servizio Idrico Integrato, che costituisce un servizio pubblico di eccellenza e di sempre crescente importanza, anche a seguito dei cambiamenti climatici. Al contempo mi sono relazionato con i comuni del nostro territorio provinciale, in uno spirito di collaborazione sempre costruttivo ed efficace. Lo stesso è avvenuto con le società di riferimento del settore, cioè HERA Spa e Romagna Acque – Società delle Fonti, nonché con l’authority regionale Atersir, le associazioni di settore Confservizi e Utilitalia e pure con Confindustria Romagna."

Rapone ha poi ricordato i numeri dei suoi dieci anni da amministratore unico: 7,8 milioni di Euro di utili, 15,2 milioni distribuiti ai soci e 15,7 milioni di investimenti.

"Si tratta - ha proseguito - di un prezioso lascito di AMIR Spa alla comunità riminese. L’azienda ha concentrato le proprie energie sulla tutela del patrimonio e la valorizzazione delle infrastrutture di proprietà, ma ha anche dedicato attenzione alla diffusione di una cultura ambientale ed all’informazione sulle proprie attività, all’insegna della trasparenza". Infine i ringraziamenti al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad "per la fiducia accordatami in questi anni e per la nomina a liquidatore" ma anche agli "storici ex dipendenti AMIR Francesco Ermeti, Paola Delucca e Dante Magnani, che a partire da inizio 2026 sono entrati a far parte dello staff di Romagna Acque- Società delle Fonti”.