"Camminate con fiducia curiosità e tendendo la mano". Rimini celebra i diplomati

Un lungo applauso ha aperto la “Cerimonia dei Traguardi” all’Arena Francesca da Rimini, dove 170 giovani — ragazze e ragazzi diplomati nelle scuole superiori riminesi — sono stati premiati dall’Amministrazione Comunale per aver affrontato con tenacia e passione il percorso scolastico. L'obiettivo non era solo celebrare il voto più alto, ma il valore del cammino e dell’impegno profuso.

La serata ha visto la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vicesindaca Chiara Bellini, che hanno consegnato una lettera personale alle persone premiate, a nome dell’Amministrazione. "Oggi – hanno ricordato Sadegholvaad e Bellini - celebriamo una tappa importante, che segna non la fine ma l’inizio di un nuovo cammino. Il percorso scolastico ha richiesto impegno, forza, responsabilità: valori che vi accompagneranno nel tempo e vi aiuteranno a costruire il vostro futuro. Portate con voi la conoscenza, ma soprattutto le relazioni, la comunità, il senso del gruppo. Rimini oggi vi ricorda e saluta con orgoglio, nella speranza che ciò che avete imparato torni un giorno a servizio della vostra città, della nostra comunità. Camminate con fiducia e curiosità, senza dimenticare mai di tendere la mano a chi è accanto o un passo dietro di voi. Questo è l’augurio più grande che vi possiamo fare".

L'elenco dei premiati.