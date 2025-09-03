operazione in corso
Camion contro la barriere a Savignano. Riaperta la SS16 in direzione nord
In foto: l'uscita di San Mauro Mare (Google Maps)
di Redazione
1 min
Mer 3 Set 2025 13:14 ~ ultimo agg. 14:21
A causa di un incidente stradale autonomo di un bilico è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Padova, la strada statale 16 “Adriatica” nei pressi del km 186,500 nel territorio di Savignano sul Rubicone all'altezza del centro commerciale Iper Rubicone. Poco prima delle 14 c'è stata la riapertura.
Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, il bilico ha urtato le barriere di sicurezza. Non risultano feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.
