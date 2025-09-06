Strappate le bandiere arcobaleno al bagno 27 di Rimini

Un atto vandalico nella notte sulla spiaggia di Rimini. Ignoti hanno strappato le bandiere arcobaleno issate all'ingresso del bagno 27. Lo segnala con un post il titolare dello stabilimento Stefano Mazzotti. "Ormai non mi lamento nemmeno più, non denuncio nemmeno perché dovrei andare in questura, assentarmi dall'attività, perdere tempo, sbattimento infinito, e poi mi sta sulle scatole passare per vittima - scrive -. Preferisco rimetterle su. E dirvi che siete dei poveri sfigat*..."

A stretto giro, sempre via social, arriva la solidarietà di Marco Tonti, presidente dell'Arcigay riminese. "Vorrei che chi si riempie la bocca con lamentele riguardo la libertà di espressione oggi prendesse posizione in difesa di questa cancellazione vigliacca dei simboli dei una comunità aperta che si ritrova lì serenamente" scrive.