Lupi vicino a casa, residenti raccolgono firme. Intervista a Giampiero Semeraro

La presenza dei lupi in prossimità delle abitazioni continua a preoccupare nel riminese. Nella zona che da Spadarolo arriva fino a Vergiano e Corpolò sono state raccolte oltre 500 firme per chiedere alle istituzioni di intervenire. Lunedì ci sarà un incontro nella sala del Tituccio proprio a Corpolò nel quale i cittadini porteranno anche testimonianze, video e referti dei veterinari per documentare la presenza dei lupi anche nei giardini delle abitazioni. All’appuntamento sarà presente anche Giampiero Semeraro, tra i massimi esperti di lupi in Romagna e coordinatore del monitoraggio provinciale.

