  
Indietro
menu
menu

L'analisi dell'esperto

Lupi vicino a casa, residenti raccolgono firme. Intervista a Giampiero Semeraro

In foto: i lupi
i lupi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 6 Set 2025 12:40 ~ ultimo agg. 12:51
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La presenza dei lupi in prossimità delle abitazioni continua a preoccupare nel riminese. Nella zona che da Spadarolo arriva fino a Vergiano e Corpolò sono state raccolte oltre 500 firme per chiedere alle istituzioni di intervenire. Lunedì ci sarà un incontro nella sala del Tituccio proprio a Corpolò nel quale i cittadini porteranno anche testimonianze, video e referti dei veterinari per documentare la presenza dei lupi anche nei giardini delle abitazioni. All’appuntamento sarà presente anche Giampiero Semeraro, tra i massimi esperti di lupi in Romagna e coordinatore del monitoraggio provinciale.

La sua intervista ad Icaro TV



Altre notizie
bandiere arcobaleno strappate al bagno 27 di Rimini
atto vandalico nella notte

Strappate le bandiere arcobaleno al bagno 27 di Rimini
di Redazione
Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio Rimini
Zanzini: serve piano Marshall

Anche i saldi a picco. Il grido d'allarme del commercio: 18 chiusure ogni giorno
di Redazione
Lo stadio
Domenica ore 20:30

Rimini-Ternana si giocherà a porte aperte. Biglietti su Vivaticket
di Icaro Sport
L'analisi Federconsumatori

Arriva la stangata autunnale: 2600 € tra bollette, scuola e visite mediche
di Redazione
digitale facile
Evitare i rischi del digitale

Digitale Facile supera quota 4.300 iscritti: dal 23 settembre nuovi appuntamenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO