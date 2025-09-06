L'analisi dell'esperto
Lupi vicino a casa, residenti raccolgono firme. Intervista a Giampiero Semeraro
In foto: i lupi
di Redazione
1 min
Sab 6 Set 2025 12:40 ~ ultimo agg. 12:51
La presenza dei lupi in prossimità delle abitazioni continua a preoccupare nel riminese. Nella zona che da Spadarolo arriva fino a Vergiano e Corpolò sono state raccolte oltre 500 firme per chiedere alle istituzioni di intervenire. Lunedì ci sarà un incontro nella sala del Tituccio proprio a Corpolò nel quale i cittadini porteranno anche testimonianze, video e referti dei veterinari per documentare la presenza dei lupi anche nei giardini delle abitazioni. All’appuntamento sarà presente anche Giampiero Semeraro, tra i massimi esperti di lupi in Romagna e coordinatore del monitoraggio provinciale.
La sua intervista ad Icaro TV
Altre notizie
Zanzini: serve piano Marshall
Anche i saldi a picco. Il grido d'allarme del commercio: 18 chiusure ogni giorno
di Redazione
Domenica ore 20:30
Rimini-Ternana si giocherà a porte aperte. Biglietti su Vivaticket
di Icaro Sport
L'analisi Federconsumatori
Arriva la stangata autunnale: 2600 € tra bollette, scuola e visite mediche
di Redazione
Evitare i rischi del digitale
Digitale Facile supera quota 4.300 iscritti: dal 23 settembre nuovi appuntamenti
di Redazione
Meteo Rimini