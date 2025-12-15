Cambio in consiglio a Riccione. Nella Lega Raffaelli lascia il posto a Bedina

La segretaria provinciale della Lega Elena Raffaelli lascia il suo posto di consigliera comunale a Riccione e al suo posto subentra Andrea Bedina, già in consiglio nell'ultimo mandato della sindaca Tosi. "Era nell’aria da tempo e oggi abbiamo concretizzato il passaggio del testimone" commenta Raffaelli definendo Bedina "un amministratore che gode della massima fiducia e di una grande stima da parte dei vertici della Lega Romagna e del partito a livello locale e provinciale". Perfetta sintonia quindi col lavoro portato avanti finora, aggiunge la segretaria ringraziando gli elettori per la loro fiducia.

Per Raffaelli inizia adesso l'impegno in vista dei prossimi appuntamenti alle urne. In primis il referendum sulla riforma della giustizia ma soprattutto le elezioni politiche e comunali del 2027. "Saremo impegnati in modo serrato per stabilire anche nei comuni da sempre in mano alla sinistra una corretta democrazia dell’alternanza senza la quale il sistema è bloccato - dice la segretaria provinciale del Carroccio -, le amministrazioni funzionano sempre peggio e la qualità della classe politica non migliora di certo". "Insieme a Bedina - conclude - metteremo a punto, in breve tempo, una serie di incontri nel territorio per ascoltare e condividere il nostro programma di governo per una città che l’attuale amministrazione ha mortificato con scelte miopi sia in campo turistico che urbanistico oltre ad aver ipertassato i contribuenti riccionesi”.