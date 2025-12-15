

Una box solidale per finanziare nuove borse di studio alla Fondazione Karis. L'iniziativa lanciata dalla catena Pollo&Friends ha già raggiunto la cifra di 3mila euro. Il meccanismo dell'iniziativa, che si è conclusa il 13 dicembre, prevedeva la prenotazione online di due diverse box solidali, ritirate poi dalle famiglie nella giornata di sabato nelle sedi di via Euterpe a Rimini e del centro commerciale Il Boschetto a Riccione. Al ricavato della vendita la catena riminese ha aggiunto poi l'intero incasso di giornata. "Il nostro contributo nei confronti di Karis è volto ad aiutare una realtà scolastica che ha come primo obiettivo il bene dell’ alunno", ha spiegato l'amministratore delegato di Pollo&Friends, Mirko Ricchi. "Siamo molto vicini a questa realtà perché anche i nostri figli hanno frequentato le sue scuole, per cui siamo consapevoli della cura e dell’amore con cui gli insegnanti si dedicano al difficile compito di educare. La nostra speranza – continua Ricchi - è quindi quella di aver contribuito allo sviluppo della Fondazione Karis che da anni, anche attraverso questi progetti scolastici, è impegnata ad aiutare le famiglie in difficoltà per assicurare a tutti l’istruzione che meritano e non lasciare indietro nessuno". Domenica poi la cifra è stata consegnata al direttore generale Antonio Domenico Capristo, che ha ringraziato "per questa importante iniziativa a sostegno della libera scelta educativa". Capristo ha sottolineato quanto "la realtà di Karis, attiva dal 1974 sul nostro territorio, sia nata proprio con lo scopo di favorire la crescita di ragazzi e ragazze liberi, creativi e positivi, accompagnandoli durante gli anni più difficili nella grande avventura della scoperta del mondo e di sé stessi. Avere al proprio fianco partner come Pollo&Friends – ha concluso - significa per noi impegnarci con maggiori forze per sostenere la comunità educante".