Per dieci giorni durante le feste torna L'Attico. Sarà dedicato a Stefano Benni

Dal 18 al 27 dicembre il Teatro degli Atti di Rimini (Via Cairoli 42) riapre le sue porte per la seconda edizione de L’Attico – Club Temporaneo, il format ideato dal Collettivo L’Attico per il Comune di Rimini, in collaborazione con Marecchia Dream Fest. L’Attico è uno spazio di residenza e di dialogo artistico: un teatro arredato, vissuto, abitato. In questa casa condivisa, la musica, la poesia, il disegno e la parola si intrecciano naturalmente, dando vita a nuove forme di espressione e a inedite convergenze creative. Questa nuova edizione è dedicata allo scrittore Stefano Benni, recentemente scomparso.

La musica è stata una componente essenziale del suo modo di scrivere, pensare e costruire mondi narrativi. Ha attinto costantemente alla musica che è sempre stata per lui una forma di resistenza culturale, un atto di comunità e un luogo di libertà creativa. Durante le due settimane di attività di questo temporary club, il pubblico potrà assistere a spettacoli, concerti, letture di poesia, presentazioni di libri e restituzioni di residenze artistiche, oltre a incursioni visive nel mondo del fumetto. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e sarà presente un servizio bar presso il foyer del teatro, aperto al pubblico dalle ore 18 (domenica 21 apertura ore 17), per vivere in modo conviviale e informale lo spazio del teatro.

Il programma

Si parte giovedì 18 dicembre (ore 21) con Giuseppe Righini “Houdini”, che presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro “Cari Amici santi”, in un concerto visionario e magnetico con la partecipazione di Alessandro Ciuffetti, Franco Naddei e Marco Pandolfini. Un live che sarà preceduto mercoledì 17 da una giornata di residenza artistica al Teatro degli Atti.

Venerdì 19 dicembre (ore 20.30) il Collettivo Frontera a porte aperte presenta A song for David. Un omaggio speciale a David Bowie, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa in un format unico e inusuale: una presa diretta e una registrazione video che vedrà protagonisti alcuni artisti riminesi impegnati nell’interpretazione di due celebri brani del Duca Bianco.

Sabato 20 dicembre (ore 21) il teatro si trasforma in un jazz club, ospitando un altro omaggio, questa volta al “barone” del jazz: Charles Mingus. Una serata a cura del sestetto capitanato dal contrabbassista milanese Daniele Tortora, con la partecipazione di musicisti internazionali come Simone Daclon ed Emanuele Vernizzi. La serata è in collaborazione con Rimini Jazz Club.

Domenica 21 dicembre le porte de L’Attico si apriranno alle 17 per “Acsè - Identità Locale”, un pomeriggio dedicato al dialetto romagnolo.

Si parte con BALDINI e DINTORNI (ore 17.30) un reading poetico-musicale ispirato agli autori Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Walter Galli e tanti altri, curato e interpretato da Liana Mussoni e Ilario Sirri, con Fabrizio Flisi al pianoforte.

Alle 19, EMISURELA in concerto. La band folk fondata nel 2021 dalle sorelle Anna e Angela De Leo (violino e fisarmonica), insieme a Rita Zauli, propone uno show che si sviluppa partendo dai balli delle aie contadine di fine ‘800, attraversando la storia del leggendario maestro Secondo Casadei, per poi espandersi verso la musica kletzmer, e le cumbie sudamericane.

Lunedì 22 dicembre la musica Francesco Guccini incontra le parole di Elisa Genghini. La cantautrice bolognese presenterà il suo ultimo libro “Francesco ed Io” (Ed. BookTribu), in cui la racconta il proprio rapporto con Bologna e con il suo ‘padre spirituale’ Francesco Guccini. La presentazione sarà accompagnata dalla musica de “Gli avvelenati”, band di cui fanno parte Francesco Mussoni, Alex Magnani, Fabrizio Flisi e Eros Rambaldi.

Martedì 23 dicembre toccherà a Enrico Giannini con “Parte due” (ore 21) che restituirà in anteprima il risultato inedito della residenza creativa a L’Attico. Un concerto multimediale, un percorso visivo e sonoro del talentuoso musicista e videomaker riminese dedicato alla gioia del creare musica tra amici di sempre, insieme a Francesco Cardelli, Massimo Marches, Marco “Kino” Capelli, Rodolfo Valdifiori e Stefano Zambardino.

Dopo la pausa tra la vigilia e il Natale, L’Attico – Club Temporaneo riapre venerdì 26 dicembre (ore 21) per scambiarci gli auguri con una serata dedicata al mondo della musica Rap: si alterneranno sul palco artisti e crew quali Moder con il suo showcase e RN Squad, Albino & Mrdiniman, Afb Click, Trama, Muretto di Santarcangelo (Personal, PeterOkotna, Mr. Loco, Divisier & GioPera e tanti altri guests. Host della serata sarà Irol e vedrà coinvolti anche i DJ Tony Lattuga, Code 2.

Gran finale sabato 27 dicembre: dalle ore 18 BASITO FEST! Disegno dal vivo, interventi musicali e poetici, dj set a cura della fanzine di fumetti riminese.

Alle 21.30, in anteprima, il nuovo spettacolo di RisuonaRimini “Music Colors”: un omaggio ai ritmi e le culture che fanno ballare dal R’n’R al Soul, dal Funk alla Disco, in un concentrato di energia e musica trascinante, per scrollarsi di dosso ogni ‘appesantimento’ festivo.



L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo di Concessionaria Errepiù e Studio Il Volante.