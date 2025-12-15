Donazioni sangue in calo. Nel riminese la contrazione maggiore

Leggera flessione delle donazioni di sangue in Emilia-Romagna, che passano da 122.252 (nei primi cinque mesi del 2024) a 121.435 (nei primi cinque mesi del 2025): 817 donazioni in meno, che corrispondo a una riduzione dello 0,7%. La flessione riguarda però solo le donazioni di sangue intero, che passano da 89.699 a 85.862, con un -4,3% (la comparazione riguarda sempre i primi cinque mesi del 2024 e del 2025), mentre le donazioni di plasma passano da 32.553 a 35.573, con un +9,3%. In base ai dati discussi stamattina in commissione in Regione, la provincia di Rimini è quella che ha subito la maggiore contrazione di donazioni (sangue intero e plasma), che da 7.141 a 6.750, con un meno 5,5%; a Piacenza si è passati da 6.112 donazioni a 5.892, con una riduzione del 3,6%; a Ferrara le donazioni sono passate da 10.491 a 10.230, con un meno 2,5%; a Bologna da 23.235 a 22.787, con un meno1,9%, e a Ravenna da 12.975 a 12.808, con un meno 1,3%. Dati stabili, invece, con 25.003 donazioni nei primi cinque mesi del 2024 e 24.968 nei primi cinque mesi del 2025, con una flessione di solo l'0,1%. Statistiche positive, poi, nella provincia di Forlì e Cesena, con le donazioni che passano da 12.763 a 13.28, con un più 4,1%, a Parma da 11.908 a 12.028, con un più 1,0%, e a Reggio Emilia, da 12.574 a 12.691, con un più 0,9%. La commissione regionale ha dato via libera alla risoluzione che sollecita, in particolare, la giunta regionale a "potenziare le campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni di donatori, aumentando le cosiddette giornate del dono". Si chiede poi di "predisporre iniziative specifiche rivolte alle nuove generazioni, con il coinvolgimento anche delle scuole".