Cambio alla guida della Questura di Rimini: da Piacenza arriva Ivo Morelli

Sarà Ivo Morelli il nuovo Questore di Rimini. 58enne foggiano, Morelli proviene da Piacenza dove ha guidato la Questura per circa tre anni. Ha maturato gran parte della sua esperienza professionale a Milano. Succederà a Olimpia Abbate, Questore di Rimini dal novembre 2023.

Il curriculum di Morelli (da questure.poliziadistato.it):

Nato a San Giovanni Rotondo (FG) nel 1967, entra nei ruoli della Polizia di Stato nel 1991 dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia, assegnato al Reparto Mobile di Milano.

Dalla fine del 1993 al marzo 2019 è stato in forza ininterrottamente presso la Questura di Milano ove ha diretto alcuni Uffici quali la Centrale Operativa, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Personale, prima di dirigere l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino al 2013. Sempre in forza alla Questura di Milano, ha altresì diretto alcuni Commissariati quali Milano Lambrate e Milano Sempione.

Nominato Primo Dirigente, ha inizialmente mantenuto la direzione dell’UPGSP passando alla direzione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prima e del Commissariato Milano Centro poi. Dirigente Superiore dal 13/03/2019, è stato assegnato presso l’Ufficio Ispettivo del Ministero dell’Interno fino al 30/09/2019.

E’ stato Questore della Valle d’Aosta dal 01/10/2019 al 08/01/2023.

Questore di Piacenza dal 09/01/2023.