"Che cos'è un genocidio?": una giornata di studio in ricordo di Laura Fontana

Si intitola "Che cosa è un genocidio? Un approccio comparativo allo studio delle atrocità di massa nella storia contemporanea" la giornata di studio in programma giovedì 10 settembre, dalle 9.30, alla Sala Ressi del Teatro Galli di Rimini. L'iniziativa è dedicata alla figura di Laura Fontana, storica della Shoah ed esperta di didattica della memoria, scomparsa lo scorso gennaio. Laura Fontana è stata per anni l'anima dell'Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini e ricopriva l'incarico di responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, punto di riferimento internazionale per la ricerca storica sulla Shoah.

Il seminario nasce dalla volontà di affrontare con rigore scientifico i temi del genocidio, dei crimini di massa e dei crimini di guerra, mettendo in dialogo diritto internazionale, storia contemporanea e analisi dei conflitti.

Attraverso un approccio comparativo e storico, la giornata metterà a confronto casi diversi, dal genocidio armeno alla Shoah, per evidenziare analogie e differenze tra le atrocità del Novecento e le dinamiche dei conflitti contemporanei, senza cedere a letture semplicistiche o ideologiche.

Il programma della mattina, moderato da Mirco Carrattieri, responsabile scientifico di Liberation Route Italia, si apre alle 10 con l'intervento di Rosario Salvatore Aitala, vicepresidente della Corte Penale Internazionale, sui crimini di massa nel XX secolo. Seguono, dopo la pausa, gli interventi di Elodie Gavrilof dell'Institut national des langues et civilisations orientales sul caso armeno e di Jean Claude Lescure dell'Université de Cergy-Pontoise sulle radici storiche della violenza in Medio Oriente. Per il Comune sarà presente l’assessora Francesca Mattei.

Nel pomeriggio, con il coordinamento di Alberto Gagliardo dell'Isrec di Rimini e Forlì-Cesena, si confrontano Daniele Susini, corrispondente per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, sull'unicità e l'universalità della Shoah, Paolo Fonzi dell'Università Federico II di Napoli sulla storia politica e culturale del concetto di genocidio, e Sara Gorelli, coordinatrice nazionale dell'Osservatorio, centro di ricerca sulle vittime civili dei conflitti, sul ruolo delle corti ibride nella riparazione dei crimini di guerra.

La giornata di studio è organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dal Mémorial de la Shoah di Parigi, con il patrocinio dell’ Assemblea Legislativa Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Istituto Nazionale Ferrruccio Parri e con la collaborazione dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, Liberation Route Italia e l’Osservatorio Centro di ricerca sulle vittime civili dei conflitti .

La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza, con priorità riservata ai docenti fino a esaurimento dei posti disponibili; per i docenti in ruolo che seguiranno l'intera giornata è previsto il rilascio di un attestato di frequenza valido come attività di formazione e aggiornamento. Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile scrivere alla segreteria organizzativa all'indirizzo scuola@anvcg.it