Lite per un attrezzo, in palestra interviene la polizia. Denunciato 45enne

Una banale lite per un attrezzo è costata una denuncia a piede libero per un un 45enne italiano, residente a Rimini, che avrebbe opposto resistenza all'arrivo dei poliziotti. Nel primo pomeriggio di oggi, all'interno di una palestra del centro è scoppiato il caos quando due clienti hanno iniziato a discutere per futili motivi. All'origine del battibecco un attrezzo conteso. Il 45enne avrebbe alzato troppo i toni, venendo ripreso da altri utenti intervenuti a difesa dell'altro iscritto.

Gli animi si sono scaldati in un attimo e il 45enne ha iniziato a inveire contro tutto e tutti. Dalla palestra è partita la richiesta di intervento al 112, con due Volanti giunte sul posto. Quando i poliziotti sono entrati nella sala pesi, la situazione era ancora tesa. Il 45enne avrebbe mantenuto un atteggiamento provocatorio e aggressivo anche davanti agli agenti, che gli hanno chiesto di mostrare i documenti. Che, però, l'uomo non aveva con sé. Al rifiuto di fornire le proprie generalità, è stato invitato a seguirli in questura.

E' in quel frangente che il 45enne avrebbe opposto resistenza. Alla fine è stato condotto dai poliziotti negli uffici di piazzale Bornaccini dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.