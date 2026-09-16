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si era nascosto in un armadio

Beccato nel milanese, su auto rubata e con droga, 27enne ricercato a Rimini

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Redazione
   
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Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rimini per reati contro il patrimonio, il 27enne italiano che, nella nottata di martedì, è stato arrestato nel milanese dai Carabinieri della Stazione di Carugate, supportati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Pioltello. L'operazione ha avuto inizio nel tardo pomeriggio, quando i militari hanno intercettato il giovane vicino ad un'auto, poi risultata rubata. Alla vista della pattuglia il 27enne si è dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce, attraversando i locali di un esercizio pubblico e abbandonando il veicolo in strada.

All'interno dell'abitacolo c'erano circa 27 grammi di hashish e diverse e 5,5 grammi di cocaina, oltre a 400 euro in contanti, arnesi da scasso, un coltellino multiuso, ma anche capi di abbigliamento, borse e profumi, probabile provento di attività illecite. In poche ore si è scoperto che l'uomo viveva all'interno di un
appartamento di Carugate. Quando i militari hanno bussato alla porta nessuno ha aperto, a quel punto sono entrati e dopo una meticolosa ricerca in tutte
le stanze il 27enne è stato trovato rannicchiato nello scompartimento di un armadio della camera da letto. Addosso aveva un proiettile da guerra e cartucce di vario calibro. E' stato portato alla Casa Circondariale di San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

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