  
Indietro
menu
menu

proposta dell'ISSR Marvelli

Ritornano i Per-Corsi AAC. Bibbia, Arte, Musica e improvvisazione teatrale

In foto: foto di gruppo del corso con Paola Bignardi
foto di gruppo del corso con Paola Bignardi
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 23 Set 2025 14:39 ~ ultimo agg. 14:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo la ricca esperienza dello scorso anno, torna l’offerta formativa dei Per-Corsi AAC, promossi dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, anche per l’anno accademico 2025-26. AAC significa “Ascolto Attivo Cercasi”, proprio perché questi corsi individuano nell’ascolto integrale la figura antropologica essenziale anche secondo la prospettiva teologico-biblica ed ecclesiale.
Quest’anno la proposta si arricchisce ulteriormente, con percorsi brevi e accessibili, pensati per essere seguiti online, da tutta Italia (e oltre). I Per-Corsi AAC si rivolgono in particolare a operatori pastorali, insegnanti, catechisti, capi scout, sacerdoti, religiosi/e, ministri, ma anche a chiunque desideri approfondire la propria fede o esplorare nuove metodologie didattiche, in dialogo con la cultura contemporanea.


I corsi in partenza
1. “Mistica delle relazioni” (prof.ssa Chiara Vitale, docente di teologia spirituale) – dal 20 ottobre, online. Un cammino per rileggere le nostre storie di vita, trasformando paure e difese in occasioni di discernimento e speranza. Otto lezioni per imparare ad abitare le relazioni e “sentirci divini rimanendo umani”.
2. “Liturgia ed Evangelizzazione” (prof. Marcello Zammarchi, docente di religione e liturgia, autore del libro “Liturgia viva per uomini vivi”) – dal 21 ottobre, online. Sedici ore per riscoprire la liturgia come via verso una Chiesa viva, partecipata e capace di annunciare.
3. “Improvvisazione teatrale. Il teatro del qui ed ora” (prof.ssa Erica Brunello, attrice, improvvisatrice e fondatrice di Teatro Scottadito) – dal 1° ottobre, in presenza. Un’esperienza originale di ascolto, gioco e creatività, rivolta in particolare a chi ha sensibilità educativa e spirituale. Due lezioni di prova gratuite: mercoledì 1° e mercoledì 8 ottobre, ore 20,30-23, presso il Seminario Vescovile di Rimini (via Covignano 259). Iscrizioni: comunicazione@issrmarvelli.it
4. “Il Dio della Bibbia e la violenza. La proposta alternativa di Gesù di Nazareth” (prof. Luca Spegne, docente di Nuovo Testamento) – dal 30 ottobre, online. Otto lezioni per esplorare i diversi volti di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento, tra giustificazione della guerra e cammini di nonviolenza.


Nel secondo semestre
Tra le novità: il corso su don Oreste Benzi e la “mistica della tonaca lisa” (prof.ssa Elisabetta Casadei), un nuovo percorso di musica sacra (prof. Alessandro Casali), arte e architettura (prof. Auro Panzetta), riflessioni sulla Chiesa tra Lumen Gentium ed Evangelii Gaudium (prof. Filippo Gridelli).
Ritornano inoltre lo Psicodramma biblico (prof.ssa Claudia Baldassari), l’approfondimento su Ruth e Giona con il pastore valdese prof. Alessandro Esposito, e il percorso sui giovani e formazione con la prof.ssa Paola Bignardi, che si concluderà come lo scorso anno presso il Monastero delle monache agostiniane di Pennabilli.
Per conoscere costi, modalità e orari dei corsi e per iscriversi, è possibile contattare la segreteria Issr: tel. 0541 751637 – comunicazione@issrmarvelli.it (Silvia Sanchini). Maggiori informazioni su: www.issrmarvelli.it.
I Per-Corsi AAC sono un’occasione per nutrire mente e cuore, aprirsi a nuove domande e camminare insieme. Un invito a lasciarsi sorprendere: scegli il tuo percorso e mettiti in ascolto.

Altre notizie
pagamento a ditta

Il comune di Santarcangelo sventa truffa digitale e salva 150mila euro
di Redazione
un autista Start
Tavolo sindacale urgente

Caos bus, taglio corse e stipendi bassi. Cgil: situazione insostenibile
di Redazione
Inaugurazione sottopassaggio lato mare Stazione Rimini
Opere pubbliche

Aperto il nuovo accesso lato mare della stazione ferroviaria di Rimini
di Redazione
la presidenza di CNA
Un freno per l'economia

Imprese e burocrazia, un peso da 313 ore all'anno. Le proposte CNA
di Redazione
VIDEO
don Giorgio Salati
la chiesa di don oreste

Cambio alla Resurrezione: arriva parroco milanese, don Gradara a Cerasolo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO