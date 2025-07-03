  
In scena alla Gambalunga

"Nel sole nel vento nella tempesta", il Laboratorio di teatro di Crisalide

In foto: Un momento dello spettacolo
Un momento dello spettacolo
di Roberto Bonfantini   
Gio 3 Lug 2025 10:32
Il Laboratorio di teatro dell'Associazione Crisalide ha portato in scena, mercoledì 2 luglio nel cortile della Biblioteca Gambalunga di Rimini, lo spettacolo "Nel sole nel vento nella tempesta".

Regia di Pier Paolo Paolizzi.

