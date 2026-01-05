Befana e maltempo. Cambio di programma per diversi eventi nel riminese

La tradizionale festa della Befana a Riccione Paese, in programma martedì 6 gennaio, è confermata e si svolgerà interamente al coperto. A causa delle previsioni meteo avverse, tutte le attività saranno ospitate nella tensostruttura adiacente la chiesa nuova di San Martino, in viale Minghetti 11. Non si terranno i mercatini.

A partire dalle ore 15, all’interno della tensostruttura, prenderà il via la distribuzione delle tradizionali calze della Befana, offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad e consegnate ai bambini dai volontari della Croce Rossa Italiana. Confermata anche l’animazione del pomeriggio con lo show di Mc Hip Hop Contest: dalle 15 alle 17, la musica e l’energia di Maurino Dj e Safari Dj accompagneranno bambini e famiglie.

La Befana Borgo Run al Borgo San Giuliano sarà posticipata a domenica prossima, 11 gennaio. Il posticipo si è reso necessario per favorire la massima partecipazione da parte dei più piccoli. Befana Borgo Run propone una rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica.

Tutti i fondi raccolti con la vendita delle calze saranno devoluti per due iniziative di solidarietà: Sostenere la fisioterapia di Michele, un ragazzo riminese affetto da una rara patologia che nel giro di pochi anni lo ha immobilizzato al letto; Sostenere la Caritas della Parrocchia di San Giuliano Martire per gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Programma immutato: dalle ore 10:30 iscrizioni in Piazzetta Sergio Zavoli (ponte di Tiberio), ore 11:15 partenza alla ricerca delle Befane disseminate nel Borgo, ore 12:15 festa finale con lotteria gratuita e ristoro.

A causa delle avverse previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, la tradizionale consegna delle calze dedicata ai bambini marignanesi (da 0 a 10 anni) non si terrà all’aperto, ma sarà ospitata presso la Casa della Cultura (Piazza Silvagni n. 24, accesso dal porticato). L’appuntamento resta confermato per martedì 6 gennaio a partire dalle ore 14:30.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’iniziativa, l'accesso alla struttura sarà scaglionato e regolato dal personale addetto. Inoltre, il previsto giro sul Trenino della Befana è rinviato alla prossima Festa di Carnevale.