Macchina per ghiaccio medicale. Un dono all'Infermi in ricordo di Giada

Una nuova macchina produttrice di ghiaccio medicale, per il trasporto di organi e tessuti prelevati a scopo trapiantologico. E' il nuovo prezioso strumento donato all'ospedale di Rimini, in particolare al Coordinamento Ospedaliero Procurement, Donazione di Organi e Tessuti. La macchina è stata acquistata grazie a quanto raccolto durante “Uno smash per la vita”: un torneo solidale di Padel giunto alla terza edizione e intitolato a Giada Penserini, giovanissima donatrice di organi. Giada era deceduta dopo un grave scontro sulla SS 16 all'altezza di Viserba nell'estate del 2022.

che si era svolto lo scorso 28 giugno dal Tennis Club Valmarecchia, organizzato da Aido Regionale Emilia Romagna, in collaborazione con l'ANED, la Croce Verde di Novafeltria, l’AVIS di Novafeltria e l'AOVAM. Al torneo avevano partecipato 8 coppie, composte da atleti portatori di trapianto, dializzati, familiari di pazienti, operatori del 118, infermieri, medici e volontari. L’acquisto della macchina del ghiaccio è stato reso possibile anche grazie al fondamentale contributo di numerose attività commerciali della Valmarecchia e di San Marino.

Per l'alto valore civico, l'evento aveva ricevuto il patrocinio del Centro Riferimento Trapianti Regionale, del Coni, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Emilia-Romagna. Anche l’Unione dei Comuni della Valmarecchia e il Comune di San Leo hanno patrocinato la manifestazione.

Alla celebrazione di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, i dottori Matteo Ciotti della Direzione Medica, Davide Morri Coordinatore Ospedaliero Procurement, Manila Prugnoli Referente Infermieristico Aziendale Procurement, Eleonora Busato, Giorgia Proni e Maria Rosa La Porta Infermieri Coordinamento Ospedaliero Procurement.

Presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte, per Aido Lia Blatti - Referente per il territorio riminese - e Domenico Roberto - Consigliere Regionale-, del Tennis Club Valmarecchia, tanti trapiantati, con in testa il piccolo Alberto, dializzati ed i genitori di Giada Penserini.