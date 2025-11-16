ExpoAid 2026. Il Ministro Locatelli a Rimini per presentare l'evento nazionale

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà lunedì a Rimini per presentare il programma di "EXPOAID 2026 – Io, persona di valore", in programma dal 25 al 27 giugno 2026. L’iniziativa, alla seconda edizione, rappresenta il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del Terzo Settore e si occupa di disabilità, inclusione e valorizzazione.

All’incontro parteciperanno l’Assessore alle Politiche per la Salute e Protezione Sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda e il Direttore Generale dell'AUSL Romagna Tiziano Carradori.

L'evento di giugno sarà un momento di incontro e confronto con l’obiettivo di riflettere sull'inclusione e promuovere quel cambiamento radicale e di prospettiva che mette al centro la persona e il suo diritto di scegliere e di partecipare. Sarà aperto a persone con disabilità, operatori, volontari, enti, associazioni e istituzioni del Paese che si occupano di inclusione e disabilità. Sarà l’occasione per dialogare ma anche per offrire aree espositive e di presentazione dei progetti e promuovere le capacità e i talenti di ogni persona attraverso attività ricreative e sportive, momenti musicali e molto altro, con il protagonismo dei talenti delle persone a conferma dell’importanza e della rilevanza dei temi trattati e del lavoro straordinario che ogni giorno viene svolto, spesso in maniera silenziosa, al servizio degli altri.